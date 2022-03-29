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Google выделил более 35 миллионов долларов для поддержки беженцев с Украины - РИА Новости, 29.03.2022
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Google выделил более 35 миллионов долларов для поддержки беженцев с Украины
Google выделил более 35 миллионов долларов для поддержки беженцев с Украины - РИА Новости, 29.03.2022
Google выделил более 35 миллионов долларов для поддержки беженцев с Украины
Google выделил 35 более миллионов долларов для поддержки беженцев с Украины, сообщил председатель совета директоров Google и Alphabet Сундар Пичаи после встречи РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:02
2022-03-29T15:02
беженцы
в мире
польша
украина
технологии
google
сша
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. Google выделил 35 более миллионов долларов для поддержки беженцев с Украины, сообщил председатель совета директоров Google и Alphabet Сундар Пичаи после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким во вторник в Варшаве.По последним данным, в Польшу с Украины уже прибыли более 2,3 миллиона беженцев."Google на сегодняшний день передал уже более 35 миллионов долларов в помощь поддерживающим беженцев организациям, в том числе 10 миллионов долларов в виде грантов для неправительственных организаций, помогающим прибывающим в Польшу беженцам", - сказал Пичаи.Он отметил, что сегодня Google объявляет о новых грантах для беженцев-инвалидов, а также для польских НПО, которые занимаются гуманитарной помощью.Пичаи добавил, что компания выделяет дополнительно 10 миллионов долларов на "борьбу с дезинформацией". Он заявил, что подразделение Google по борьбе с онлайн-угрозами займется обучающей деятельностью, "как распознавать дезинформацию".
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беженцы, в мире, польша, украина, технологии, google, сша, матеуш моравецкий
15:02 29.03.2022
 
Google выделил более 35 миллионов долларов для поддержки беженцев с Украины

Корпорация Google выделила более 35 миллионов долларов для поддержки беженцев с Украины

© AP Photo / Patricia De Melo MoreiraЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© AP Photo / Patricia De Melo Moreira
Логотип Google
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ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. Google выделил 35 более миллионов долларов для поддержки беженцев с Украины, сообщил председатель совета директоров Google и Alphabet Сундар Пичаи после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким во вторник в Варшаве.
По последним данным, в Польшу с Украины уже прибыли более 2,3 миллиона беженцев.
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"Google на сегодняшний день передал уже более 35 миллионов долларов в помощь поддерживающим беженцев организациям, в том числе 10 миллионов долларов в виде грантов для неправительственных организаций, помогающим прибывающим в Польшу беженцам", - сказал Пичаи.
Он отметил, что сегодня Google объявляет о новых грантах для беженцев-инвалидов, а также для польских НПО, которые занимаются гуманитарной помощью.
Пичаи добавил, что компания выделяет дополнительно 10 миллионов долларов на "борьбу с дезинформацией". Он заявил, что подразделение Google по борьбе с онлайн-угрозами займется обучающей деятельностью, "как распознавать дезинформацию".
Беженцы из Украины: куда направляются вынужденные переселенцы
18 марта, 20:17Инфографика
Беженцы с Украины: куда направляются вынужденные переселенцы
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БеженцыВ миреПольшаУкраинаТехнологииGoogleСШАМатеуш Моравецкий
 
 
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