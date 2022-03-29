https://ria.ru/20220329/google-1780686724.html
Google выделил более 35 миллионов долларов для поддержки беженцев с Украины
Google выделил более 35 миллионов долларов для поддержки беженцев с Украины - РИА Новости, 29.03.2022
Google выделил более 35 миллионов долларов для поддержки беженцев с Украины
Google выделил 35 более миллионов долларов для поддержки беженцев с Украины, сообщил председатель совета директоров Google и Alphabet Сундар Пичаи после встречи РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:02
2022-03-29T15:02
2022-03-29T15:02
беженцы
в мире
польша
украина
технологии
google
сша
матеуш моравецкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150965/65/1509656550_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_26824ff75ef57240c6644fd9ddf2e5eb.jpg
ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. Google выделил 35 более миллионов долларов для поддержки беженцев с Украины, сообщил председатель совета директоров Google и Alphabet Сундар Пичаи после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким во вторник в Варшаве.По последним данным, в Польшу с Украины уже прибыли более 2,3 миллиона беженцев."Google на сегодняшний день передал уже более 35 миллионов долларов в помощь поддерживающим беженцев организациям, в том числе 10 миллионов долларов в виде грантов для неправительственных организаций, помогающим прибывающим в Польшу беженцам", - сказал Пичаи.Он отметил, что сегодня Google объявляет о новых грантах для беженцев-инвалидов, а также для польских НПО, которые занимаются гуманитарной помощью.Пичаи добавил, что компания выделяет дополнительно 10 миллионов долларов на "борьбу с дезинформацией". Он заявил, что подразделение Google по борьбе с онлайн-угрозами займется обучающей деятельностью, "как распознавать дезинформацию".
https://ria.ru/20220329/bezhentsy-1780647492.html
польша
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150965/65/1509656550_0:0:2221:1666_1920x0_80_0_0_89255479846bb0e4fb97c40618fd76f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беженцы, в мире, польша, украина, технологии, google, сша, матеуш моравецкий
Google выделил более 35 миллионов долларов для поддержки беженцев с Украины
Корпорация Google выделила более 35 миллионов долларов для поддержки беженцев с Украины