https://ria.ru/20220329/google-1780686724.html

Google выделил более 35 миллионов долларов для поддержки беженцев с Украины

Google выделил более 35 миллионов долларов для поддержки беженцев с Украины - РИА Новости, 29.03.2022

Google выделил более 35 миллионов долларов для поддержки беженцев с Украины

Google выделил 35 более миллионов долларов для поддержки беженцев с Украины, сообщил председатель совета директоров Google и Alphabet Сундар Пичаи после встречи РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:02

2022-03-29T15:02

2022-03-29T15:02

беженцы

в мире

польша

украина

технологии

google

сша

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. Google выделил 35 более миллионов долларов для поддержки беженцев с Украины, сообщил председатель совета директоров Google и Alphabet Сундар Пичаи после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким во вторник в Варшаве.По последним данным, в Польшу с Украины уже прибыли более 2,3 миллиона беженцев."Google на сегодняшний день передал уже более 35 миллионов долларов в помощь поддерживающим беженцев организациям, в том числе 10 миллионов долларов в виде грантов для неправительственных организаций, помогающим прибывающим в Польшу беженцам", - сказал Пичаи.Он отметил, что сегодня Google объявляет о новых грантах для беженцев-инвалидов, а также для польских НПО, которые занимаются гуманитарной помощью.Пичаи добавил, что компания выделяет дополнительно 10 миллионов долларов на "борьбу с дезинформацией". Он заявил, что подразделение Google по борьбе с онлайн-угрозами займется обучающей деятельностью, "как распознавать дезинформацию".

https://ria.ru/20220329/bezhentsy-1780647492.html

польша

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

беженцы, в мире, польша, украина, технологии, google, сша, матеуш моравецкий