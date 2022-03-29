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В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы - РИА Новости, 29.03.2022
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В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы - РИА Новости, 29.03.2022
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 29.03.2022
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общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в столице и области действует до 13.00 30 марта.
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общество, москва
07:46 29.03.2022 (обновлено: 07:47 29.03.2022)
 
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве из-за гололедицы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина идет по тротуару
Мужчина идет по тротуару - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Мужчина идет по тротуару
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
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Вчера, 07:40
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Предупреждение о гололедице в столице и области действует до 13.00 30 марта.
 
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