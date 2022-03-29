https://ria.ru/20220329/gololeditsa-1780593232.html

В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы

В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы - РИА Новости, 29.03.2022

В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T07:46

2022-03-29T07:46

2022-03-29T07:47

общество

москва

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в столице и области действует до 13.00 30 марта.

https://ria.ru/20220328/temperatura-1780388071.html

москва

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва