https://ria.ru/20220329/gololeditsa-1780593232.html
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы - РИА Новости, 29.03.2022
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T07:46
2022-03-29T07:46
2022-03-29T07:47
общество
москва
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в столице и области действует до 13.00 30 марта.
https://ria.ru/20220328/temperatura-1780388071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
07:46 29.03.2022 (обновлено: 07:47 29.03.2022)
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве из-за гололедицы