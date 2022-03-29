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Путин и Макрон обсудили оплату поставок газа в рублях - РИА Новости, 30.03.2022
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Путин и Макрон обсудили оплату поставок газа в рублях
Путин и Макрон обсудили оплату поставок газа в рублях - РИА Новости, 30.03.2022
Путин и Макрон обсудили оплату поставок газа в рублях
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон затронули вопросы перехода к оплате поставок газа в рублях, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-29T19:51
2022-03-30T05:24
владимир путин
эммануэль макрон
экономика
франция
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон затронули вопросы перехода к оплате поставок газа в рублях, сообщает пресс-служба Кремля."Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности, в страны ЕС", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры условились о продолжении дальнейших контактов.
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владимир путин, эммануэль макрон, экономика, франция, россия
19:51 29.03.2022 (обновлено: 05:24 30.03.2022)
 
Путин и Макрон обсудили оплату поставок газа в рублях

Путин и Макрон затронули вопросы перехода к оплате поставок газа в рублях

© AP Photo / Michel SpinglerРабочий на компрессорной станции во Франции
Рабочий на компрессорной станции во Франции - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© AP Photo / Michel Spingler
Рабочий на компрессорной станции во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон затронули вопросы перехода к оплате поставок газа в рублях, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности, в страны ЕС", - говорится в сообщении.
Сотрудник на газоизмерительной станции в Болгарии - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
Вчера, 12:41
Западу нужно понять, что за газ придется платить рублями, заявили в Кремле
Кроме того, лидеры условились о продолжении дальнейших контактов.
 
Владимир ПутинЭммануэль МакронЭкономикаФранцияРоссия
 
 
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