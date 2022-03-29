https://ria.ru/20220329/gaz-1780751532.html

Путин и Макрон обсудили оплату поставок газа в рублях

Путин и Макрон обсудили оплату поставок газа в рублях - РИА Новости, 30.03.2022

Путин и Макрон обсудили оплату поставок газа в рублях

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон затронули вопросы перехода к оплате поставок газа в рублях, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-29T19:51

2022-03-29T19:51

2022-03-30T05:24

владимир путин

эммануэль макрон

экономика

франция

россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон затронули вопросы перехода к оплате поставок газа в рублях, сообщает пресс-служба Кремля."Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности, в страны ЕС", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры условились о продолжении дальнейших контактов.

https://ria.ru/20220329/gaz-1780645454.html

франция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, эммануэль макрон, экономика, франция, россия