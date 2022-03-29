https://ria.ru/20220329/gaz-1780751532.html
Путин и Макрон обсудили оплату поставок газа в рублях
Путин и Макрон обсудили оплату поставок газа в рублях - РИА Новости, 30.03.2022
Путин и Макрон обсудили оплату поставок газа в рублях
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон затронули вопросы перехода к оплате поставок газа в рублях, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-29T19:51
2022-03-29T19:51
2022-03-30T05:24
владимир путин
эммануэль макрон
экономика
франция
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753120848_407:421:3300:2048_1920x0_80_0_0_7dacdecc6416f7c602809b12e593f111.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон затронули вопросы перехода к оплате поставок газа в рублях, сообщает пресс-служба Кремля."Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности, в страны ЕС", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры условились о продолжении дальнейших контактов.
https://ria.ru/20220329/gaz-1780645454.html
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753120848_764:315:3075:2048_1920x0_80_0_0_f8e48f2e94bc4794814fe84a946ef3c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, эммануэль макрон, экономика, франция, россия
19:51 29.03.2022 (обновлено: 05:24 30.03.2022)
Путин и Макрон обсудили оплату поставок газа в рублях
Путин и Макрон затронули вопросы перехода к оплате поставок газа в рублях