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Еврокомиссия отвергла возможность оплачивать российский газ в рублях - РИА Новости, 29.03.2022
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Еврокомиссия отвергла возможность оплачивать российский газ в рублях
Еврокомиссия отвергла возможность оплачивать российский газ в рублях - РИА Новости, 29.03.2022
Еврокомиссия отвергла возможность оплачивать российский газ в рублях
Еврокомиссия (ЕК) не считает возможной оплату поставок российского "голубого топлива" в рублях, говорится в Twitter комиссара по энергетике Кадри Симсон. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:41
2022-03-29T17:03
экономика
владимир путин
роберт хабек
германия
россия
центральный банк рф (цб рф)
газпром
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) не считает возможной оплату поставок российского "голубого топлива" в рублях, говорится в Twitter комиссара по энергетике Кадри Симсон."Министры энергетики "Большой семерки" и Еврокомиссия отклонили требование (президента РФ Владимира) Путина о том, что поставки газа должны оплачиваться в рублях. Поэтому партнеры по G7 согласились призвать компании, базирующиеся в их странах, не соглашаться на такие требования", — заявила чиновник.Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта перевести в рубли оплату за поставки газа в страны из списка "недружественных". При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.Покупатели российского газа высказали разные позиции по изменению валюты платежей. Так, министр экономики ФРГ Роберт Хабек в понедельник заявил, что страны G7 отказываются следовать требованию российских властей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220329/serbiya-1780704759.html
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экономика, владимир путин, роберт хабек, германия, россия, центральный банк рф (цб рф), газпром, еврокомиссия, санкции в отношении россии
16:41 29.03.2022 (обновлено: 17:03 29.03.2022)
 
Еврокомиссия отвергла возможность оплачивать российский газ в рублях

Еврокомиссар Кадри Симсон заявил, что ЕК не считает возможной оплату газа в рублях

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) не считает возможной оплату поставок российского "голубого топлива" в рублях, говорится в Twitter комиссара по энергетике Кадри Симсон.
"Министры энергетики "Большой семерки" и Еврокомиссия отклонили требование (президента РФ Владимира) Путина о том, что поставки газа должны оплачиваться в рублях. Поэтому партнеры по G7 согласились призвать компании, базирующиеся в их странах, не соглашаться на такие требования", — заявила чиновник.
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Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта перевести в рубли оплату за поставки газа в страны из списка "недружественных". При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.
Покупатели российского газа высказали разные позиции по изменению валюты платежей. Так, министр экономики ФРГ Роберт Хабек в понедельник заявил, что страны G7 отказываются следовать требованию российских властей.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоберт ХабекГерманияРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ГазпромЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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