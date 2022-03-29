https://ria.ru/20220329/gaz-1780714324.html

Еврокомиссия отвергла возможность оплачивать российский газ в рублях

Еврокомиссия отвергла возможность оплачивать российский газ в рублях - РИА Новости, 29.03.2022

Еврокомиссия отвергла возможность оплачивать российский газ в рублях

Еврокомиссия (ЕК) не считает возможной оплату поставок российского "голубого топлива" в рублях, говорится в Twitter комиссара по энергетике Кадри Симсон. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:41

2022-03-29T16:41

2022-03-29T17:03

экономика

владимир путин

роберт хабек

германия

россия

центральный банк рф (цб рф)

газпром

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg

БРЮССЕЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) не считает возможной оплату поставок российского "голубого топлива" в рублях, говорится в Twitter комиссара по энергетике Кадри Симсон."Министры энергетики "Большой семерки" и Еврокомиссия отклонили требование (президента РФ Владимира) Путина о том, что поставки газа должны оплачиваться в рублях. Поэтому партнеры по G7 согласились призвать компании, базирующиеся в их странах, не соглашаться на такие требования", — заявила чиновник.Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта перевести в рубли оплату за поставки газа в страны из списка "недружественных". При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.Покупатели российского газа высказали разные позиции по изменению валюты платежей. Так, министр экономики ФРГ Роберт Хабек в понедельник заявил, что страны G7 отказываются следовать требованию российских властей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220329/serbiya-1780704759.html

https://ria.ru/20220329/gaz-1780645454.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, роберт хабек, германия, россия, центральный банк рф (цб рф), газпром, еврокомиссия, санкции в отношении россии