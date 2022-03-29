https://ria.ru/20220329/gaz-1780692449.html

Евросоюзу и США предрекли конец из-за гениального решения России

"Сломают доллару хребет": турки поддержали ультиматум России к Евросоюзу - РИА Новости, 29.03.2022

Евросоюзу и США предрекли конец из-за гениального решения России

Читатели турецкого издания En Son Haber с восторгом отреагировали на решение Владимира Путина продавать недружественным странам газ за рубли. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:20

2022-03-29T15:20

2022-03-29T16:03

владимир путин

роберт хабек

россия

москва

сша

газпром

евросоюз

турция

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Читатели турецкого издания En Son Haber с восторгом отреагировали на решение Владимира Путина продавать недружественным странам газ за рубли.Многие отметили, что такой шаг серьезно ударит по позициям доллара и евро, а некоторые вовсе предрекли исчезновение и Соединенных Штатов, и Евросоюза."Россия сломает хребет доллару, чего и нам желаю", — сказал один из пользователей."Россия предпринимает лучший ход, Турции тоже нужно последовать этому примеру. Если присоединятся еще несколько стран, евро придет конец", — считает Хасан."Как прекрасно! Теперь вы будете покупать газ за ненавистные вам рубли, радуйтесь", — написал еще один читатель."Правильно, если в мире не будет продаж в долларах и евро, не останется ни США, ни ЕС", — выразил мнение Али."Если это сработает, то евро и доллар рухнут! Это событие сигнализирует о крахе западного империализма", — полагает Серкан Оксюз."Неприемлемо — не покупайте газ у России. Если сможете, конечно", — заключили читатели.На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами на рубли. Поставки продолжатся в соответствии с действующими контрактами, поскольку Россия дорожит своей репутацией. Первый отчет об исполнении поручения в Кремле ожидают к 31 марта.Министр экономики Германии Роберт Хабек в ответ заявил, что страны "Большой семерки" не согласны с позицией Москвы и считают требование платить за газ в рублях односторонним нарушением контрактов. В Кремле на это заметили: "Нет оплаты — нет газа".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220329/gaz-1780651310.html

https://ria.ru/20220328/gaz-1780555471.html

https://ria.ru/20220329/gaz-1780676555.html

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

владимир путин, роберт хабек, россия, москва, сша, газпром, евросоюз, турция