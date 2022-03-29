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"Сломают доллару хребет": турки поддержали ультиматум России к Евросоюзу - РИА Новости, 29.03.2022
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Евросоюзу и США предрекли конец из-за гениального решения России
"Сломают доллару хребет": турки поддержали ультиматум России к Евросоюзу - РИА Новости, 29.03.2022
Евросоюзу и США предрекли конец из-за гениального решения России
Читатели турецкого издания En Son Haber с восторгом отреагировали на решение Владимира Путина продавать недружественным странам газ за рубли. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:20
2022-03-29T16:03
владимир путин
роберт хабек
россия
москва
сша
газпром
евросоюз
турция
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Читатели турецкого издания En Son Haber с восторгом отреагировали на решение Владимира Путина продавать недружественным странам газ за рубли.Многие отметили, что такой шаг серьезно ударит по позициям доллара и евро, а некоторые вовсе предрекли исчезновение и Соединенных Штатов, и Евросоюза."Россия сломает хребет доллару, чего и нам желаю", — сказал один из пользователей."Россия предпринимает лучший ход, Турции тоже нужно последовать этому примеру. Если присоединятся еще несколько стран, евро придет конец", — считает Хасан."Как прекрасно! Теперь вы будете покупать газ за ненавистные вам рубли, радуйтесь", — написал еще один читатель."Правильно, если в мире не будет продаж в долларах и евро, не останется ни США, ни ЕС", — выразил мнение Али."Если это сработает, то евро и доллар рухнут! Это событие сигнализирует о крахе западного империализма", — полагает Серкан Оксюз."Неприемлемо — не покупайте газ у России. Если сможете, конечно", — заключили читатели.На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами на рубли. Поставки продолжатся в соответствии с действующими контрактами, поскольку Россия дорожит своей репутацией. Первый отчет об исполнении поручения в Кремле ожидают к 31 марта.Министр экономики Германии Роберт Хабек в ответ заявил, что страны "Большой семерки" не согласны с позицией Москвы и считают требование платить за газ в рублях односторонним нарушением контрактов. В Кремле на это заметили: "Нет оплаты — нет газа".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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владимир путин, роберт хабек, россия, москва, сша, газпром, евросоюз, турция
15:20 29.03.2022 (обновлено: 16:03 29.03.2022)
 
"Сломают доллару хребет": турки поддержали ультиматум России к Евросоюзу

Читатели En Son Haber предрекли крах США и ЕС после решения России продавать газ за рубли

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Читатели турецкого издания En Son Haber с восторгом отреагировали на решение Владимира Путина продавать недружественным странам газ за рубли.
Многие отметили, что такой шаг серьезно ударит по позициям доллара и евро, а некоторые вовсе предрекли исчезновение и Соединенных Штатов, и Евросоюза.
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Евросоюзу предрекли голодную смерть без российского газа
"Россия сломает хребет доллару, чего и нам желаю", — сказал один из пользователей.
"Россия предпринимает лучший ход, Турции тоже нужно последовать этому примеру. Если присоединятся еще несколько стран, евро придет конец", — считает Хасан.
"Как прекрасно! Теперь вы будете покупать газ за ненавистные вам рубли, радуйтесь", — написал еще один читатель.
"Правильно, если в мире не будет продаж в долларах и евро, не останется ни США, ни ЕС", — выразил мнение Али.
"Если это сработает, то евро и доллар рухнут! Это событие сигнализирует о крахе западного империализма", — полагает Серкан Оксюз.
Запорный кран на компрессорной станции Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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Жесткий сценарий: к чему приведет отказ Европы платить за газ в рублях
"Неприемлемо — не покупайте газ у России. Если сможете, конечно", — заключили читатели.
На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами на рубли. Поставки продолжатся в соответствии с действующими контрактами, поскольку Россия дорожит своей репутацией. Первый отчет об исполнении поручения в Кремле ожидают к 31 марта.
Министр экономики Германии Роберт Хабек в ответ заявил, что страны "Большой семерки" не согласны с позицией Москвы и считают требование платить за газ в рублях односторонним нарушением контрактов. В Кремле на это заметили: "Нет оплаты — нет газа".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Сербский флаг на газовой трубе, части Южного потока в 80 км от Белграда - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
14:36
"Србиягаз" не будет оплачивать рублями газ, поступающий через Болгарию
 
Владимир ПутинРоберт ХабекРоссияМоскваСШАГазпромЕвросоюзТурция
 
 
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