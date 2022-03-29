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"Србиягаз" не будет оплачивать рублями газ, поступающий через Болгарию - РИА Новости, 29.03.2022
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"Србиягаз" не будет оплачивать рублями газ, поступающий через Болгарию
"Србиягаз" не будет оплачивать рублями газ, поступающий через Болгарию - РИА Новости, 29.03.2022
"Србиягаз" не будет оплачивать рублями газ, поступающий через Болгарию
Газ из России, который поступает в Сербию через газотранспортную систему Болгарии, не будет оплачиваться в рублях, поставки продолжатся за валюту, заявил... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:36
2022-03-29T15:24
сербия
экономика
россия
газпром экспорт
газпром
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БЕЛГРАД, 29 мар - РИА Новости. Газ из России, который поступает в Сербию через газотранспортную систему Болгарии, не будет оплачиваться в рублях, поставки продолжатся за валюту, заявил гендиректор компании "Србиягаз" Душан Баятович."Не будет перевода на оплату в рублях транзита российского газа, так как Болгария по договору о (газопроводе) "Балканский поток" который подписан на 20 лет, не может прервать транспорт газа через свою территорию. Транспорт газа россияне уже оплатили болгарам до конца 2023 в долларах согласно договору. Мы в Сербии за транзит газа (в Венгрию - ред.) берем оплату в евро, а если не будет возможно в евро, объемы газа, которые принадлежат "Газпром экспорту" возьмем, и таким образом покроем платежи, как будто мы заплатили за газ в евро", - заявил глава госкомпании агентству Танюг. Он подчеркнул, что компании "Газпром" и "Газпром экспорт" не находятся в санкционном списке Запада, а "Сербия не является недружественным государством для Российской Федерации".Гендиректор "Србиягаза" уточнил, что компания начала заполнять подземное хранилище газа Банатски-Двор, где сейчас находится около 50 миллионов кубометров газа, принадлежащих Сербии и 160 кубометров "Газпром экспорта", из которых Белград может рассчитывать на 40 миллионов кубометров газа по рыночной цене, колеблющейся от 1,4 до 1,5 тысячи долларов за 1 тысячу кубометров. Он также заявил журналистам, что альтернативы российскому газу по объемам в ближайшие годы в Европе нет, а сжиженный природный газ из США "всегда будет дороже российского".Баятович рассказал РИА Новости 24 марта, что Сербии требуются новый договор на поставки природного газа из России на 10 лет. Сербия получает газ по договору с "Газпромом" от ноября прошлого года до 31 мая по 270 долларов за тысячу кубометров, по 6 миллионов кубометров в сутки. Министерство энергетики страны сообщило во вторник, что российский газ из "Турецкого потока" пока продолжает поступать через газотранспортную систему Болгарии в Сербию и Венгрию, решения о приостановке подачи нет.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
https://ria.ru/20220329/evropa-1780542048.html
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сербия, экономика, россия, газпром экспорт, газпром
14:36 29.03.2022 (обновлено: 15:24 29.03.2022)
 
"Србиягаз" не будет оплачивать рублями газ, поступающий через Болгарию

"Србиягаз" не будет оплачивать рублями российский газ, поступающий через Болгарию

© AP Photo / Darko VojinovicСербский флаг на газовой трубе, части "Южного потока" в 80 км от Белграда
Сербский флаг на газовой трубе, части Южного потока в 80 км от Белграда - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербский флаг на газовой трубе, части "Южного потока" в 80 км от Белграда
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 29 мар - РИА Новости. Газ из России, который поступает в Сербию через газотранспортную систему Болгарии, не будет оплачиваться в рублях, поставки продолжатся за валюту, заявил гендиректор компании "Србиягаз" Душан Баятович.
"Не будет перевода на оплату в рублях транзита российского газа, так как Болгария по договору о (газопроводе) "Балканский поток" который подписан на 20 лет, не может прервать транспорт газа через свою территорию. Транспорт газа россияне уже оплатили болгарам до конца 2023 в долларах согласно договору. Мы в Сербии за транзит газа (в Венгрию - ред.) берем оплату в евро, а если не будет возможно в евро, объемы газа, которые принадлежат "Газпром экспорту" возьмем, и таким образом покроем платежи, как будто мы заплатили за газ в евро", - заявил глава госкомпании агентству Танюг. Он подчеркнул, что компании "Газпром" и "Газпром экспорт" не находятся в санкционном списке Запада, а "Сербия не является недружественным государством для Российской Федерации".
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Гендиректор "Србиягаза" уточнил, что компания начала заполнять подземное хранилище газа Банатски-Двор, где сейчас находится около 50 миллионов кубометров газа, принадлежащих Сербии и 160 кубометров "Газпром экспорта", из которых Белград может рассчитывать на 40 миллионов кубометров газа по рыночной цене, колеблющейся от 1,4 до 1,5 тысячи долларов за 1 тысячу кубометров. Он также заявил журналистам, что альтернативы российскому газу по объемам в ближайшие годы в Европе нет, а сжиженный природный газ из США "всегда будет дороже российского".
Баятович рассказал РИА Новости 24 марта, что Сербии требуются новый договор на поставки природного газа из России на 10 лет. Сербия получает газ по договору с "Газпромом" от ноября прошлого года до 31 мая по 270 долларов за тысячу кубометров, по 6 миллионов кубометров в сутки. Министерство энергетики страны сообщило во вторник, что российский газ из "Турецкого потока" пока продолжает поступать через газотранспортную систему Болгарии в Сербию и Венгрию, решения о приостановке подачи нет.
Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
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