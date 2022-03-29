Рейтинг@Mail.ru
Евросоюзу предрекли голодную смерть без российского газа - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220329/gaz-1780651310.html
Европе предрекли голодную смерть без российского газа
Евросоюзу предрекли голодную смерть без российского газа - РИА Новости, 29.03.2022
Европе предрекли голодную смерть без российского газа
Ухудшения в экономике Евросоюза из-за антироссийских санкций очевидны, однако Брюссель не станет "рыть себе могилу" в вопросе поставок энергоресурсов, заявил в... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:56
2022-03-29T15:00
экономика
владимир путин
иван абрамов
роберт хабек
москва
болгария
россия
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93111/35/931113545_0:239:2501:1645_1920x0_80_0_0_59aa60358565583a919bf6cd69151d13.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Ухудшения в экономике Евросоюза из-за антироссийских санкций очевидны, однако Брюссель не станет "рыть себе могилу" в вопросе поставок энергоресурсов, заявил в беседе с Болгарским национальным радио экономист Григор Сарийски.По его словам, против Москвы ввели все максимально возможные санкции, которые позволяют европейской экономике оставаться на плаву. При этом в Брюсселе полагают, что при достаточно долгом давлении им удастся склонить Россию к выполнению их условий. Однако Кремль по-прежнему твердо стоит на своем, а дальнейшие ограничения могут попросту разрушить экономику Евросоюза, добавил Сарийски.Как отметил экономист, далеко не факт, что Россия согласится на такие условия, да и сам Евросоюз неоднороден: с одними странами, например с Венгрией, Кремль пойдет на соглашение, а с Польшей — вряд ли.Что касается Болгарии, то ее положение оставляет желать лучшего. Попадание в список недружественных Москве стран ударит по поставкам не только нефти, но и многих других товаров, подчеркнул эксперт. Самой доступной альтернативой российскому газу остается переход на СПГ, однако его закупка выйдет дороже и отразится на экономике Болгарии сильнее, чем в среднем по Европе.Сарийски также отметил, что нынешнее обострение обстановки приведет к ослаблению роли доллара в случае роста энергетических сделок в рублях. Сама Европа после этого конфликта "протрезвеет" и осознает свое место в новом мире, подытожил он.На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами на рубли. Поставки продолжатся в соответствии с действующими контрактами, поскольку Россия дорожит своей репутацией. Первый отчет об исполнении поручения в Кремле ожидают к 31 марта.Министр экономики Германии Роберт Хабек в ответ заявил, что страны "Большой семерки" не согласны с требованием Москвы платить за газ в рублях и считают такой шаг "односторонним нарушением контрактов". В Кремле подчеркивали, что "нет оплаты — нет газа".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220329/britaniya-1780628773.html
https://ria.ru/20220329/gaz-1780585449.html
https://ria.ru/20220328/tranzit-1780492476.html
москва
болгария
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93111/35/931113545_0:0:2305:1729_1920x0_80_0_0_037cfc8280e533be1dbd03b8b2a0b785.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, иван абрамов, роберт хабек, москва, болгария, россия, газпром, евросоюз, санкции в отношении россии
12:56 29.03.2022 (обновлено: 15:00 29.03.2022)
 
Евросоюзу предрекли голодную смерть без российского газа

Болгарский экономист Сарийски: отказ от российского газа довел бы ЕС до голодной смерти

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Газокомпрессорная станция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Ухудшения в экономике Евросоюза из-за антироссийских санкций очевидны, однако Брюссель не станет "рыть себе могилу" в вопросе поставок энергоресурсов, заявил в беседе с Болгарским национальным радио экономист Григор Сарийски.

"Отказ от российского газа довел бы страны ЕС до голодной смерти, поэтому Европа воздерживается от этого шага. В данный момент идут поиски возможностей для маневрирования. Например, страны ЕС могут заключить общий договор о поставках российского газа. Это закономерная реакция — и овцы сбиваются в стадо, если чувствуют опасность", — сказал эксперт.

По его словам, против Москвы ввели все максимально возможные санкции, которые позволяют европейской экономике оставаться на плаву. При этом в Брюсселе полагают, что при достаточно долгом давлении им удастся склонить Россию к выполнению их условий. Однако Кремль по-прежнему твердо стоит на своем, а дальнейшие ограничения могут попросту разрушить экономику Евросоюза, добавил Сарийски.
Как отметил экономист, далеко не факт, что Россия согласится на такие условия, да и сам Евросоюз неоднороден: с одними странами, например с Венгрией, Кремль пойдет на соглашение, а с Польшей — вряд ли.
АЗС компании ESSO в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
11:43
The Independent: игра в геополитику с Россией дорого обойдется Британии
Что касается Болгарии, то ее положение оставляет желать лучшего. Попадание в список недружественных Москве стран ударит по поставкам не только нефти, но и многих других товаров, подчеркнул эксперт. Самой доступной альтернативой российскому газу остается переход на СПГ, однако его закупка выйдет дороже и отразится на экономике Болгарии сильнее, чем в среднем по Европе.
Сарийски также отметил, что нынешнее обострение обстановки приведет к ослаблению роли доллара в случае роста энергетических сделок в рублях. Сама Европа после этого конфликта "протрезвеет" и осознает свое место в новом мире, подытожил он.
Газохранилище - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
01:37
Песков ответил на вопрос о последствиях отказа ЕС платить за газ в рублях
На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами на рубли. Поставки продолжатся в соответствии с действующими контрактами, поскольку Россия дорожит своей репутацией. Первый отчет об исполнении поручения в Кремле ожидают к 31 марта.
Министр экономики Германии Роберт Хабек в ответ заявил, что страны "Большой семерки" не согласны с требованием Москвы платить за газ в рублях и считают такой шаг "односторонним нарушением контрактов". В Кремле подчеркивали, что "нет оплаты — нет газа".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 15:45
В Киеве заявили, что откажутся получать оплату за транзит газа в рублях
 
ЭкономикаВладимир ПутинИван АбрамовРоберт ХабекМоскваБолгарияРоссияГазпромЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала