https://ria.ru/20220329/gaz-1780651310.html

Европе предрекли голодную смерть без российского газа

Евросоюзу предрекли голодную смерть без российского газа - РИА Новости, 29.03.2022

Европе предрекли голодную смерть без российского газа

Ухудшения в экономике Евросоюза из-за антироссийских санкций очевидны, однако Брюссель не станет "рыть себе могилу" в вопросе поставок энергоресурсов, заявил в... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:56

2022-03-29T12:56

2022-03-29T15:00

экономика

владимир путин

иван абрамов

роберт хабек

москва

болгария

россия

газпром

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Ухудшения в экономике Евросоюза из-за антироссийских санкций очевидны, однако Брюссель не станет "рыть себе могилу" в вопросе поставок энергоресурсов, заявил в беседе с Болгарским национальным радио экономист Григор Сарийски.По его словам, против Москвы ввели все максимально возможные санкции, которые позволяют европейской экономике оставаться на плаву. При этом в Брюсселе полагают, что при достаточно долгом давлении им удастся склонить Россию к выполнению их условий. Однако Кремль по-прежнему твердо стоит на своем, а дальнейшие ограничения могут попросту разрушить экономику Евросоюза, добавил Сарийски.Как отметил экономист, далеко не факт, что Россия согласится на такие условия, да и сам Евросоюз неоднороден: с одними странами, например с Венгрией, Кремль пойдет на соглашение, а с Польшей — вряд ли.Что касается Болгарии, то ее положение оставляет желать лучшего. Попадание в список недружественных Москве стран ударит по поставкам не только нефти, но и многих других товаров, подчеркнул эксперт. Самой доступной альтернативой российскому газу остается переход на СПГ, однако его закупка выйдет дороже и отразится на экономике Болгарии сильнее, чем в среднем по Европе.Сарийски также отметил, что нынешнее обострение обстановки приведет к ослаблению роли доллара в случае роста энергетических сделок в рублях. Сама Европа после этого конфликта "протрезвеет" и осознает свое место в новом мире, подытожил он.На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами на рубли. Поставки продолжатся в соответствии с действующими контрактами, поскольку Россия дорожит своей репутацией. Первый отчет об исполнении поручения в Кремле ожидают к 31 марта.Министр экономики Германии Роберт Хабек в ответ заявил, что страны "Большой семерки" не согласны с требованием Москвы платить за газ в рублях и считают такой шаг "односторонним нарушением контрактов". В Кремле подчеркивали, что "нет оплаты — нет газа".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220329/britaniya-1780628773.html

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https://ria.ru/20220328/tranzit-1780492476.html

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, владимир путин, иван абрамов, роберт хабек, москва, болгария, россия, газпром, евросоюз, санкции в отношении россии