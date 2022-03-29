Европе предрекли голодную смерть без российского газа

12:56 29.03.2022 (обновлено: 15:00 29.03.2022)
Евросоюзу предрекли голодную смерть без российского газа
Болгарский экономист Сарийски: отказ от российского газа довел бы ЕС до голодной смерти
Газокомпрессорная станция
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Ухудшения в экономике Евросоюза из-за антироссийских санкций очевидны, однако Брюссель не станет "рыть себе могилу" в вопросе поставок энергоресурсов, заявил в беседе с Болгарским национальным радио экономист Григор Сарийски.
"Отказ от российского газа довел бы страны ЕС до голодной смерти, поэтому Европа воздерживается от этого шага. В данный момент идут поиски возможностей для маневрирования. Например, страны ЕС могут заключить общий договор о поставках российского газа. Это закономерная реакция — и овцы сбиваются в стадо, если чувствуют опасность", — сказал эксперт.
По его словам, против Москвы ввели все максимально возможные санкции, которые позволяют европейской экономике оставаться на плаву. При этом в Брюсселе полагают, что при достаточно долгом давлении им удастся склонить Россию к выполнению их условий. Однако Кремль по-прежнему твердо стоит на своем, а дальнейшие ограничения могут попросту разрушить экономику Евросоюза, добавил Сарийски.
Что касается Болгарии, то ее положение оставляет желать лучшего. Попадание в список недружественных Москве стран ударит по поставкам не только нефти, но и многих других товаров, подчеркнул эксперт. Самой доступной альтернативой российскому газу остается переход на СПГ, однако его закупка выйдет дороже и отразится на экономике Болгарии сильнее, чем в среднем по Европе.
Сарийски также отметил, что нынешнее обострение обстановки приведет к ослаблению роли доллара в случае роста энергетических сделок в рублях. Сама Европа после этого конфликта "протрезвеет" и осознает свое место в новом мире, подытожил он.
На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами на рубли. Поставки продолжатся в соответствии с действующими контрактами, поскольку Россия дорожит своей репутацией. Первый отчет об исполнении поручения в Кремле ожидают к 31 марта.
Министр экономики Германии Роберт Хабек в ответ заявил, что страны "Большой семерки" не согласны с требованием Москвы платить за газ в рублях и считают такой шаг "односторонним нарушением контрактов". В Кремле подчеркивали, что "нет оплаты — нет газа".
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