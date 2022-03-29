https://ria.ru/20220329/gaz-1780645454.html

Западу нужно понять, что за газ придется платить рублями, заявили в Кремле

Западу нужно понять, что за газ придется платить рублями, заявили в Кремле - РИА Новости, 29.03.2022

Западу нужно понять, что за газ придется платить рублями, заявили в Кремле

Оплачивать российский газ можно будет только в рублях, а поставлять его бесплатно никто не будет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:41

2022-03-29T12:41

2022-03-29T14:06

санкции в отношении россии

в мире

цены на нефть

россия

газпром

природный газ

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Оплачивать российский газ можно будет только в рублях, а поставлять его бесплатно никто не будет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Компании должны понимать изменившуюся конъюнктуру и абсолютно изменившуюся обстановку, которая возникла в условиях экономической войны, которую ведут против России. И также, конечно, компании должны понимать, что просто нужно купить за их валюту, за евро, за доллары, купить рубли и рублями оплатить газ", — сказал представитель Кремля журналистам.Он отметил, что де-факто почти ничего не меняется, тем не менее детали поручения президента просчитываются, чтобы система была проста, понятна, прозрачна и выполнима для европейских и международных покупателей."Россия была, есть, остается и имеет в виду оставаться надежным поставщиком энергоресурсов. Россия заинтересована в продаже своего газа. Мы не просто заинтересованы, мы уверены, что у нас лучший по предложению газ на рынке в плане ритмичности поставок, в плане цены и в плане надежности. Лучше российского газа нет, все другие опции хуже. Это реальность", — подчеркнул Песков.В то же время пресс-секретарь добавил, что в Кремле просчитывают вариант, что европейские контрагенты откажутся от контрактов.Президент России Владимир Путин в марте поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами в рубли. Первый отчет об исполнении поручения в Кремле ожидают к 31 марта.Покупатели российского газа высказали разные позиции по изменению валюты платежей. Так, министр экономики Германии Роберт Хабек в понедельник заявил, что страны G7 отказываются платить России за энергоресурсы в рублях.

https://ria.ru/20220329/evropa-1780542048.html

https://ria.ru/20220328/gaz-1780555471.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, цены на нефть, россия, газпром, природный газ, дмитрий песков