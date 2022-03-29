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Западу нужно понять, что за газ придется платить рублями, заявили в Кремле - РИА Новости, 29.03.2022
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Западу нужно понять, что за газ придется платить рублями, заявили в Кремле
Западу нужно понять, что за газ придется платить рублями, заявили в Кремле - РИА Новости, 29.03.2022
Западу нужно понять, что за газ придется платить рублями, заявили в Кремле
Оплачивать российский газ можно будет только в рублях, а поставлять его бесплатно никто не будет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:41
2022-03-29T14:06
санкции в отношении россии
в мире
цены на нефть
россия
газпром
природный газ
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Оплачивать российский газ можно будет только в рублях, а поставлять его бесплатно никто не будет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Компании должны понимать изменившуюся конъюнктуру и абсолютно изменившуюся обстановку, которая возникла в условиях экономической войны, которую ведут против России. И также, конечно, компании должны понимать, что просто нужно купить за их валюту, за евро, за доллары, купить рубли и рублями оплатить газ", — сказал представитель Кремля журналистам.Он отметил, что де-факто почти ничего не меняется, тем не менее детали поручения президента просчитываются, чтобы система была проста, понятна, прозрачна и выполнима для европейских и международных покупателей."Россия была, есть, остается и имеет в виду оставаться надежным поставщиком энергоресурсов. Россия заинтересована в продаже своего газа. Мы не просто заинтересованы, мы уверены, что у нас лучший по предложению газ на рынке в плане ритмичности поставок, в плане цены и в плане надежности. Лучше российского газа нет, все другие опции хуже. Это реальность", — подчеркнул Песков.В то же время пресс-секретарь добавил, что в Кремле просчитывают вариант, что европейские контрагенты откажутся от контрактов.Президент России Владимир Путин в марте поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами в рубли. Первый отчет об исполнении поручения в Кремле ожидают к 31 марта.Покупатели российского газа высказали разные позиции по изменению валюты платежей. Так, министр экономики Германии Роберт Хабек в понедельник заявил, что страны G7 отказываются платить России за энергоресурсы в рублях.
https://ria.ru/20220329/evropa-1780542048.html
https://ria.ru/20220328/gaz-1780555471.html
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санкции в отношении россии, в мире, цены на нефть, россия, газпром, природный газ, дмитрий песков
12:41 29.03.2022 (обновлено: 14:06 29.03.2022)
 
Западу нужно понять, что за газ придется платить рублями, заявили в Кремле

Пресс-секретарь Песков заявил, что Россия не будет бесплатно поставлять Европе газ

© AFP 2022 / Nikolay DoychinovСотрудник на газоизмерительной станции в Болгарии
Сотрудник на газоизмерительной станции в Болгарии - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© AFP 2022 / Nikolay Doychinov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Оплачивать российский газ можно будет только в рублях, а поставлять его бесплатно никто не будет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Компании должны понимать изменившуюся конъюнктуру и абсолютно изменившуюся обстановку, которая возникла в условиях экономической войны, которую ведут против России. И также, конечно, компании должны понимать, что просто нужно купить за их валюту, за евро, за доллары, купить рубли и рублями оплатить газ", — сказал представитель Кремля журналистам.
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Он отметил, что де-факто почти ничего не меняется, тем не менее детали поручения президента просчитываются, чтобы система была проста, понятна, прозрачна и выполнима для европейских и международных покупателей.
"Россия была, есть, остается и имеет в виду оставаться надежным поставщиком энергоресурсов. Россия заинтересована в продаже своего газа. Мы не просто заинтересованы, мы уверены, что у нас лучший по предложению газ на рынке в плане ритмичности поставок, в плане цены и в плане надежности. Лучше российского газа нет, все другие опции хуже. Это реальность", — подчеркнул Песков.
В то же время пресс-секретарь добавил, что в Кремле просчитывают вариант, что европейские контрагенты откажутся от контрактов.
Президент России Владимир Путин в марте поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами в рубли. Первый отчет об исполнении поручения в Кремле ожидают к 31 марта.
Покупатели российского газа высказали разные позиции по изменению валюты платежей. Так, министр экономики Германии Роберт Хабек в понедельник заявил, что страны G7 отказываются платить России за энергоресурсы в рублях.
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Жесткий сценарий: к чему приведет отказ Европы платить за газ в рублях
 
Санкции в отношении РоссииВ миреЦены на нефтьРоссияГазпромПриродный газДмитрий Песков
 
 
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