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Потребители газа смогут приобретать рубли на Мосбирже по рыночному курсу - РИА Новости, 29.03.2022
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Потребители газа смогут приобретать рубли на Мосбирже по рыночному курсу
Потребители газа смогут приобретать рубли на Мосбирже по рыночному курсу - РИА Новости, 29.03.2022
Потребители газа смогут приобретать рубли на Мосбирже по рыночному курсу
Зарубежные потребители российского газа смогут приобретать рубли на Московской бирже по рыночному курсу для оплаты "голубого топлива" - технических препятствий... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:11
2022-03-29T12:11
госдума рф
экономика
анатолий аксаков
россия
газпром
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Зарубежные потребители российского газа смогут приобретать рубли на Московской бирже по рыночному курсу для оплаты "голубого топлива" - технических препятствий к этому нет, процедура прописана в законодательстве, разъяснил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Президент России Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта перевести в рубли валюту платежей за газ для Евросоюза и других стран, которые ввели санкции против РФ. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.Покупатели российского газа высказали разные позиции по изменению валюты платежей. Так, министр экономики ФРГ Роберт Хабек в понедельник заявил, что страны G7 отказываются платить России за энергоресурсы в рублях. Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что бесплатно поставлять газ Россия не будет."Мне кажется, законодательство мы не должны менять, там все прописано спокойно. Валюта будет обмениваться по рыночному курсу, который будет определяться на Московской бирже. Могут на форексе покупать, где угодно. Рубли могут покупать где угодно, главное, чтобы они были. Через биржу удобнее. Технически проблем никаких нет", - прокомментировал Аксаков.По его словам, механизм оплаты может выглядеть, например, так: компания-потребитель газа обращается на Московскую биржу и выставляет заявку на определенное количество рублей. На бирже определяется курс, дальше происходит сделка, эти деньги переводятся на счет "Газпрома", а "Газпром" поставляет газ.
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госдума рф, экономика, анатолий аксаков, россия, газпром
12:11 29.03.2022
 
Потребители газа смогут приобретать рубли на Мосбирже по рыночному курсу

Депутат Аксаков: потребители газа смогут приобретать рубли на Мосбирже по рыночному курсу

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Российские рубли
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Зарубежные потребители российского газа смогут приобретать рубли на Московской бирже по рыночному курсу для оплаты "голубого топлива" - технических препятствий к этому нет, процедура прописана в законодательстве, разъяснил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Президент России Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта перевести в рубли валюту платежей за газ для Евросоюза и других стран, которые ввели санкции против РФ. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.
Покупатели российского газа высказали разные позиции по изменению валюты платежей. Так, министр экономики ФРГ Роберт Хабек в понедельник заявил, что страны G7 отказываются платить России за энергоресурсы в рублях. Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что бесплатно поставлять газ Россия не будет.
"Мне кажется, законодательство мы не должны менять, там все прописано спокойно. Валюта будет обмениваться по рыночному курсу, который будет определяться на Московской бирже. Могут на форексе покупать, где угодно. Рубли могут покупать где угодно, главное, чтобы они были. Через биржу удобнее. Технически проблем никаких нет", - прокомментировал Аксаков.
По его словам, механизм оплаты может выглядеть, например, так: компания-потребитель газа обращается на Московскую биржу и выставляет заявку на определенное количество рублей. На бирже определяется курс, дальше происходит сделка, эти деньги переводятся на счет "Газпрома", а "Газпром" поставляет газ.
Газохранилище - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
01:37
Песков ответил на вопрос о последствиях отказа ЕС платить за газ в рублях
 
Госдума РФЭкономикаАнатолий АксаковРоссияГазпром
 
 
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