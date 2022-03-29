01:37 29.03.2022 (обновлено: 07:25 29.03.2022)
Песков ответил на вопрос о последствиях отказа ЕС платить за газ в рублях
Пресс-секретарь президента Песков: Россия не будет поставлять газ Европе бесплатно
© AP Photo / Frank AugsteinГазохранилище
© AP Photo / Frank Augstein
Газохранилище
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Россия не намерена бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы не будем заниматься благотворительностью. Посылать газ бесплатно в Западную Европу", — сказал Песков в интервью PBS, которое прошло на английском языке.
На вопрос ведущего, будет ли отключен газ неплательщикам, пресс-секретарь президента ответил: "Нет оплаты — нет газа".
При этом он заявил, что окончательное решение о том, как реагировать на отказ платить за газ в рублях, еще не принято.
На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами в рубли. При этом он подчеркнул, что поставки продолжатся в соответствии с действующими контрактами, поскольку Россия дорожит своей репутацией.
Первый отчет об исполнении поручения в Кремле ожидают к 31 марта.
Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил в понедельник, что страны "Большой семерки" не согласны с требованием России платить за газ в рублях и считают такой шаг "односторонним нарушение контрактов".
Комментируя заявление немецкого министра, зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов отметил, что отказ "однозначно приведет к прекращению поставок газа".