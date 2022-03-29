https://ria.ru/20220329/gaz-1780585449.html

Песков ответил на вопрос о последствиях отказа ЕС платить за газ в рублях

Песков ответил на вопрос о последствиях отказа ЕС платить за газ в рублях - РИА Новости, 29.03.2022

Песков ответил на вопрос о последствиях отказа ЕС платить за газ в рублях

Россия не намерена бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T01:37

2022-03-29T01:37

2022-03-29T07:25

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Россия не намерена бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.На вопрос ведущего, будет ли отключен газ неплательщикам, пресс-секретарь президента ответил: "Нет оплаты — нет газа".При этом он заявил, что окончательное решение о том, как реагировать на отказ платить за газ в рублях, еще не принято.На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами в рубли. При этом он подчеркнул, что поставки продолжатся в соответствии с действующими контрактами, поскольку Россия дорожит своей репутацией.Первый отчет об исполнении поручения в Кремле ожидают к 31 марта.Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил в понедельник, что страны "Большой семерки" не согласны с требованием России платить за газ в рублях и считают такой шаг "односторонним нарушение контрактов".Комментируя заявление немецкого министра, зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов отметил, что отказ "однозначно приведет к прекращению поставок газа".

https://ria.ru/20220328/gaz-1780555471.html

https://ria.ru/20220328/krizisy-1780568552.html

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Максим Горбачев

в мире, экономика, роберт хабек, иван абрамов, владимир путин, россия, газпром, природный газ