22:09 29.03.2022 (обновлено: 22:53 29.03.2022)
Multipolarista: Путин одной фразой изменил геополитические расклады в мире
Multipolarista: президент Путин одной фразой уничтожил антироссийские санкции Запада
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди на "Парящем мосту" в парке "Зарядье" в Москве
Люди на "Парящем мосту" в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин изменил геополитические расклады на планете, обязав Европу платить за газ в рублях. Об этом пишет обозреватель издания Multipolarista Лео Роули.
"Это очень важное событие, которое может иметь большие последствия для мировой экономики", — предположил автор.
Роули пояснил, что каждый из этих способов влияет на будущее мирового хозяйства. Так, приобретение валюты за драгоценные металлы, скорее всего, истощит запасы золота у Брюсселя, а покупка рубля за евро на бирже укрепит позиции российской денежной единицы. Причем бартер между сторонами невозможен, для этого Западу придется снять санкции. По мнению колумниста, Москва также не согласится обменивать рубли на доллары, которые Вашингтон часто использует в качестве оружия.
В таком случае странам, импортирующим газ, нужно искать валюту-посредник для совершения торговых операций. Оптимальным вариантом, считает Роули, мог бы стать юань. Однако США пригрозили наказать Пекин, если он решит помочь Москве смягчить санкционное давление, напомнил журналист. По его словам, жесткие меры в отношении Китая резко повысят цены на товары и приведут к серьезной нестабильности в странах ЕС. Это именно то, что нужно Соединенным Штатам, чтобы прибрать к рукам остатки европейского суверенитета, уверен Роули.
"Тем не менее у Евросоюза есть шанс отказаться от роли американского вассала, которую он играл все эти годы после Второй мировой войны <…> Он может выстроить мирные и продуктивные отношения с Россией и Китаем. Пока что в блоке решительно склоняются к первому пути, но в конструкции образуются и трещины, поскольку у каждого государства есть свои экономические и политические интересы", — заключил обозреватель.
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