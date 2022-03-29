https://ria.ru/20220329/fraza-1780768253.html

Multipolarista: Путин одной фразой изменил геополитические расклады в мире

Multipolarista: Путин одной фразой изменил геополитические расклады в мире - РИА Новости, 29.03.2022

Multipolarista: Путин одной фразой изменил геополитические расклады в мире

Президент России Владимир Путин изменил геополитические расклады на планете, обязав Европу платить за газ в рублях. Об этом пишет обозреватель издания... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T22:09

2022-03-29T22:09

2022-03-29T22:53

политика

россия

евросоюз

сша

китай

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин изменил геополитические расклады на планете, обязав Европу платить за газ в рублях. Об этом пишет обозреватель издания Multipolarista Лео Роули.Как отмечается в статье, теперь Евросоюзу придется покупать российскую валюту у Центрального банка или на бирже, обменивать рубли на золото или поставлять Москве товары собственного производства, а взамен получать топливо.Роули пояснил, что каждый из этих способов влияет на будущее мирового хозяйства. Так, приобретение валюты за драгоценные металлы, скорее всего, истощит запасы золота у Брюсселя, а покупка рубля за евро на бирже укрепит позиции российской денежной единицы. Причем бартер между сторонами невозможен, для этого Западу придется снять санкции. По мнению колумниста, Москва также не согласится обменивать рубли на доллары, которые Вашингтон часто использует в качестве оружия.В таком случае странам, импортирующим газ, нужно искать валюту-посредник для совершения торговых операций. Оптимальным вариантом, считает Роули, мог бы стать юань. Однако США пригрозили наказать Пекин, если он решит помочь Москве смягчить санкционное давление, напомнил журналист. По его словам, жесткие меры в отношении Китая резко повысят цены на товары и приведут к серьезной нестабильности в странах ЕС. Это именно то, что нужно Соединенным Штатам, чтобы прибрать к рукам остатки европейского суверенитета, уверен Роули."Тем не менее у Евросоюза есть шанс отказаться от роли американского вассала, которую он играл все эти годы после Второй мировой войны <…> Он может выстроить мирные и продуктивные отношения с Россией и Китаем. Пока что в блоке решительно склоняются к первому пути, но в конструкции образуются и трещины, поскольку у каждого государства есть свои экономические и политические интересы", — заключил обозреватель.Россия начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых санкциях в отношении Москвы, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды приостановили работу в России.В Кремле назвали эти шаги экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.

https://ria.ru/20220328/khod-1780579158.html

https://ria.ru/20220329/ukraintsy-1780723057.html

россия

сша

китай

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, евросоюз, сша, китай