https://ria.ru/20220329/fas-1780619337.html

ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя сахара

ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя сахара - РИА Новости, 29.03.2022

ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя сахара

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила компанию "Продимекс" в незаконных действиях, которые, предположительно, привели к росту цен на сахар. Об... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T11:02

2022-03-29T11:02

2022-03-29T12:14

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила компанию "Продимекс" в незаконных действиях, которые, предположительно, привели к росту цен на сахар. Об этом сообщается на сайте ФАС."ФАС России возбудила дело в отношении крупнейшего производителя сахара. <…> Служба подозревает ООО "Продимекс" в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар", — говорится в заявлении.Служба утверждает, что анализ документов и другой информации, полученной во время проверок, указывают на вину компании. Ей грозит штраф.По данным системы мониторинга продовольственной безопасности Минсельхоза, производители сахара за неделю повысили цены на 13,2 процента, до 60,33 рубля за килограмм. При этом на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдался рост биржевых котировок на сахар-сырец. По состоянию на 24 марта 2022 года котировки по контракту сложились на уровне 424,16 доллара за тонну (рост на 3,7 процента за неделю).По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), которые приводит министерство, объем импорта сахара белого в Россию — с учетом торговли со странами ЕАЭС — в январе 2022 года составил 4,6 тысячи тонн, объем экспорта при тех же вводных — 25,5 тысячи тонн.

https://ria.ru/20220328/sakhar-1780460139.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия