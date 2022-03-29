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ЕС не хочет успеха в переговорах между Москвой и Киевом, считают в Госдуме - РИА Новости, 29.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/evrosoyuz-1780730748.html
ЕС не хочет успеха в переговорах между Москвой и Киевом, считают в Госдуме
ЕС не хочет успеха в переговорах между Москвой и Киевом, считают в Госдуме - РИА Новости, 29.03.2022
ЕС не хочет успеха в переговорах между Москвой и Киевом, считают в Госдуме
Высылка дипломатов из ряда европейских стран свидетельствует, что в ЕС не заинтересованы в успехах переговорного процесса России и Украины, все страны,... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:41
2022-03-29T17:45
обострение ситуации в днр и лнр
адальби шхагошев
в мире
россия
евросоюз
украина
госдума рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Высылка дипломатов из ряда европейских стран свидетельствует, что в ЕС не заинтересованы в успехах переговорного процесса России и Украины, все страны, принявшие такое решение, должны обосновать свою позицию, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Во вторник стало известно о высылке российских дипломатов Нидерландами, Бельгией, Ирландией, Чехией."Когда такие шаги предпринимают эти страны, это означает, что есть силы внутри ЕС, которые не хотят достижения целей во время переговорного процесса России и Украины", - подчеркнул политик, добавив, что РФ обязательно отреагирует на такие действия.Кроме того, парламентарий добавил, что странам необходимо предъявить основания, почему они идут на такие меры именно сейчас. "Значит, идет включение в процесс новых представителей так называемого лобби - заинтересантов в продолжении противостояния", - добавил он.
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адальби шхагошев, в мире, россия, евросоюз, украина, госдума рф, ситуация в днр и лнр
17:41 29.03.2022 (обновлено: 17:45 29.03.2022)
 
ЕС не хочет успеха в переговорах между Москвой и Киевом, считают в Госдуме

Шхагошев: высылка дипломатов говорит, что ЕС не хочет успеха в переговорах Москвы и Киева

© Фото пресс-службы депутатаЧлен президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев
Член президиума Генерального совета партии Единая Россия Адальби Шхагошев
© Фото пресс-службы депутата
Член президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Высылка дипломатов из ряда европейских стран свидетельствует, что в ЕС не заинтересованы в успехах переговорного процесса России и Украины, все страны, принявшие такое решение, должны обосновать свою позицию, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Во вторник стало известно о высылке российских дипломатов Нидерландами, Бельгией, Ирландией, Чехией.
"Когда такие шаги предпринимают эти страны, это означает, что есть силы внутри ЕС, которые не хотят достижения целей во время переговорного процесса России и Украины", - подчеркнул политик, добавив, что РФ обязательно отреагирует на такие действия.
Кроме того, парламентарий добавил, что странам необходимо предъявить основания, почему они идут на такие меры именно сейчас. "Значит, идет включение в процесс новых представителей так называемого лобби - заинтересантов в продолжении противостояния", - добавил он.
Амстердам - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
Вчера, 16:47
Европейские страны высылают более 40 российских дипломатов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРАдальби ШхагошевВ миреРоссияЕвросоюзУкраинаГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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