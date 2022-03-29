https://ria.ru/20220329/evrosoyuz-1780730748.html

ЕС не хочет успеха в переговорах между Москвой и Киевом, считают в Госдуме

ЕС не хочет успеха в переговорах между Москвой и Киевом, считают в Госдуме - РИА Новости, 29.03.2022

ЕС не хочет успеха в переговорах между Москвой и Киевом, считают в Госдуме

Высылка дипломатов из ряда европейских стран свидетельствует, что в ЕС не заинтересованы в успехах переговорного процесса России и Украины, все страны,... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T17:41

2022-03-29T17:41

2022-03-29T17:45

обострение ситуации в днр и лнр

адальби шхагошев

в мире

россия

евросоюз

украина

госдума рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Высылка дипломатов из ряда европейских стран свидетельствует, что в ЕС не заинтересованы в успехах переговорного процесса России и Украины, все страны, принявшие такое решение, должны обосновать свою позицию, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Во вторник стало известно о высылке российских дипломатов Нидерландами, Бельгией, Ирландией, Чехией."Когда такие шаги предпринимают эти страны, это означает, что есть силы внутри ЕС, которые не хотят достижения целей во время переговорного процесса России и Украины", - подчеркнул политик, добавив, что РФ обязательно отреагирует на такие действия.Кроме того, парламентарий добавил, что странам необходимо предъявить основания, почему они идут на такие меры именно сейчас. "Значит, идет включение в процесс новых представителей так называемого лобби - заинтересантов в продолжении противостояния", - добавил он.

https://ria.ru/20220329/vysylka-1780715717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

адальби шхагошев, в мире, россия, евросоюз, украина, госдума рф, ситуация в днр и лнр