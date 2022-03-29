17:41 29.03.2022 (обновлено: 17:45 29.03.2022)
ЕС не хочет успеха в переговорах между Москвой и Киевом, считают в Госдуме
Шхагошев: высылка дипломатов говорит, что ЕС не хочет успеха в переговорах Москвы и Киева
© Фото пресс-службы депутатаЧлен президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев
© Фото пресс-службы депутата
Член президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Высылка дипломатов из ряда европейских стран свидетельствует, что в ЕС не заинтересованы в успехах переговорного процесса России и Украины, все страны, принявшие такое решение, должны обосновать свою позицию, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Во вторник стало известно о высылке российских дипломатов Нидерландами, Бельгией, Ирландией, Чехией.
"Когда такие шаги предпринимают эти страны, это означает, что есть силы внутри ЕС, которые не хотят достижения целей во время переговорного процесса России и Украины", - подчеркнул политик, добавив, что РФ обязательно отреагирует на такие действия.
Кроме того, парламентарий добавил, что странам необходимо предъявить основания, почему они идут на такие меры именно сейчас. "Значит, идет включение в процесс новых представителей так называемого лобби - заинтересантов в продолжении противостояния", - добавил он.