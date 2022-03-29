https://ria.ru/20220329/evropa-1780717219.html
Россия не хочет отыгрываться на рядовых европейцах, заявили в МИД
Россия не хочет отыгрываться на рядовых европейцах, заявили в МИД - РИА Новости, 29.03.2022
Россия не хочет отыгрываться на рядовых европейцах, заявили в МИД
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя готовящийся указ об ответных мерах визового характера, заявила, что РФ не намерена отыгрываться на... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:53
2022-03-29T16:53
2022-03-29T17:06
санкции в отношении россии
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя готовящийся указ об ответных мерах визового характера, заявила, что РФ не намерена отыгрываться на рядовых европейцах."Несмотря на попытки Запада усложнить контакты, гуманитарные связи, разрушить культурные, деловые связи, российская сторона не намерена, ну можно сказать, отыгрываться на рядовых европейцах", - сказала она в ходе брифинга.По ее словам, "действия разрабатываемого указа не будут распространяться на иностранных граждан, уже находящихся в РФ на законных основаниях".
https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
16:53 29.03.2022 (обновлено: 17:06 29.03.2022)
Россия не хочет отыгрываться на рядовых европейцах, заявили в МИД
МИД: Россия не намерена отыгрываться на рядовых европейцах