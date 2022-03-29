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Минфин объявил досрочный выкуп за рубли евробондов с погашением 4 апреля - РИА Новости, 29.03.2022
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Минфин объявил досрочный выкуп за рубли евробондов с погашением 4 апреля
Минфин объявил досрочный выкуп за рубли евробондов с погашением 4 апреля - РИА Новости, 29.03.2022
Минфин объявил досрочный выкуп за рубли евробондов с погашением 4 апреля
Минфин России объявил досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года, говорится в сообщении министерства. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:28
2022-03-29T15:56
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Минфин России объявил досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года, говорится в сообщении министерства.Выкуп осуществляется по цене 100% от номинала. Его ведомство будет производить по официальному курсу ЦБ на 31 марта.Владельцы бумаг с 29 по 30 марта могут направить в Национальный расчетный депозитарий поручения на перевод облигаций на казначейский счет Минфина в НРД.Обязательства признают досрочно исполненными. Минфин оставляет за собой право на изменение сроков выкупа облигаций.Казначейство разместило выпуск объемом два миллиарда долларов в 2012 году под 4,5 процента годовых.Владимир Путин ранее заявил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. При этом на этой неделе Минфин в полном объеме выплатил купонный доход на 102 миллиона доллара по номинированному в евро долгу с погашением в 2035 году.
https://ria.ru/20220325/gaz-1780099301.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
14:28 29.03.2022 (обновлено: 15:56 29.03.2022)
 
Минфин объявил досрочный выкуп за рубли евробондов с погашением 4 апреля

Минфин объявил досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Минфин России объявил досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года, говорится в сообщении министерства.
Выкуп осуществляется по цене 100% от номинала. Его ведомство будет производить по официальному курсу ЦБ на 31 марта.
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Владельцы бумаг с 29 по 30 марта могут направить в Национальный расчетный депозитарий поручения на перевод облигаций на казначейский счет Минфина в НРД.
Обязательства признают досрочно исполненными. Минфин оставляет за собой право на изменение сроков выкупа облигаций.
Казначейство разместило выпуск объемом два миллиарда долларов в 2012 году под 4,5 процента годовых.
Владимир Путин ранее заявил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. При этом на этой неделе Минфин в полном объеме выплатил купонный доход на 102 миллиона доллара по номинированному в евро долгу с погашением в 2035 году.
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