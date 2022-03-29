https://ria.ru/20220329/evrobondy-1780674548.html

Минфин объявил досрочный выкуп за рубли евробондов с погашением 4 апреля

Минфин объявил досрочный выкуп за рубли евробондов с погашением 4 апреля - РИА Новости, 29.03.2022

Минфин объявил досрочный выкуп за рубли евробондов с погашением 4 апреля

Минфин России объявил досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года, говорится в сообщении министерства. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:28

2022-03-29T14:28

2022-03-29T15:56

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568839072_78:408:2993:2048_1920x0_80_0_0_81d0cddac8a29a180f7d3a2433018c56.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Минфин России объявил досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года, говорится в сообщении министерства.Выкуп осуществляется по цене 100% от номинала. Его ведомство будет производить по официальному курсу ЦБ на 31 марта.Владельцы бумаг с 29 по 30 марта могут направить в Национальный расчетный депозитарий поручения на перевод облигаций на казначейский счет Минфина в НРД.Обязательства признают досрочно исполненными. Минфин оставляет за собой право на изменение сроков выкупа облигаций.Казначейство разместило выпуск объемом два миллиарда долларов в 2012 году под 4,5 процента годовых.Владимир Путин ранее заявил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. При этом на этой неделе Минфин в полном объеме выплатил купонный доход на 102 миллиона доллара по номинированному в евро долгу с погашением в 2035 году.

https://ria.ru/20220325/gaz-1780099301.html

https://ria.ru/20220325/finansy-1779993962.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)