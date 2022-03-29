https://ria.ru/20220329/evro-1780606623.html

Курс евро опустился до 96 рублей впервые с 28 февраля

Курс евро опустился до 96 рублей впервые с 28 февраля - РИА Новости, 29.03.2022

Курс евро опустился до 96 рублей впервые с 28 февраля

Рубль в начале торговой сессии вторника укрепляется к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T10:05

2022-03-29T10:05

2022-03-29T11:36

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

евро

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Рубль в начале торговой сессии вторника укрепляется к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.Курс европейской валюты расчетами "завтра" на 10:09 падал на семь копеек — до 96,53 рубля. Ниже отметки в сто рублей евро торгуется впервые с 28 февраля.В свою очередь, курс американского доллара сократился на два рубля — до 87,75 рубля.Минутами ранее доллар и евро обновили минимумы с конца февраля — 87,4 рубля и 96 рублей соответственно.Перед открытием торговой сессии в Стамбуле стартовали российского-украинские переговоры, о которых договорились ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

https://ria.ru/20220329/abramovich-1780610860.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евро, экономика, московская биржа, россия