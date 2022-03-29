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Курс евро опустился до 96 рублей впервые с 28 февраля - РИА Новости, 29.03.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220329/evro-1780606623.html
Курс евро опустился до 96 рублей впервые с 28 февраля
Курс евро опустился до 96 рублей впервые с 28 февраля - РИА Новости, 29.03.2022
Курс евро опустился до 96 рублей впервые с 28 февраля
Рубль в начале торговой сессии вторника укрепляется к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:05
2022-03-29T11:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
евро
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Рубль в начале торговой сессии вторника укрепляется к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.Курс европейской валюты расчетами "завтра" на 10:09 падал на семь копеек — до 96,53 рубля. Ниже отметки в сто рублей евро торгуется впервые с 28 февраля.В свою очередь, курс американского доллара сократился на два рубля — до 87,75 рубля.Минутами ранее доллар и евро обновили минимумы с конца февраля — 87,4 рубля и 96 рублей соответственно.Перед открытием торговой сессии в Стамбуле стартовали российского-украинские переговоры, о которых договорились ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.
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евро, экономика, московская биржа, россия
10:05 29.03.2022 (обновлено: 11:36 29.03.2022)
 
Курс евро опустился до 96 рублей впервые с 28 февраля

Курс евро на Мосбирже упал ниже 97 рублей, доллара — до 87,75 рубля впервые с 28 февраля

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРоссийские рубли и евро
Российские рубли и евро - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Российские рубли и евро
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Рубль в начале торговой сессии вторника укрепляется к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс европейской валюты расчетами "завтра" на 10:09 падал на семь копеек — до 96,53 рубля. Ниже отметки в сто рублей евро торгуется впервые с 28 февраля.
В свою очередь, курс американского доллара сократился на два рубля — до 87,75 рубля.
Минутами ранее доллар и евро обновили минимумы с конца февраля — 87,4 рубля и 96 рублей соответственно.
Перед открытием торговой сессии в Стамбуле стартовали российского-украинские переговоры, о которых договорились ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и предприниматель Роман Абрамович перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
10:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Абрамович встретился с Эрдоганом перед переговорами России и Украины
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьевроЭкономикаМосковская биржаРоссия
 
 
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