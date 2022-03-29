https://ria.ru/20220329/evakuatsiya-1780768770.html

Более 108 тысяч человек эвакуировали из Мариуполя без участия Украины

Более 108 тысяч человек эвакуировали из Мариуполя без участия Украины - РИА Новости, 29.03.2022

Более 108 тысяч человек эвакуировали из Мариуполя без участия Украины

Россия без участия Украины эвакуировала из Мариуполя уже более 108 тысяч человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T22:17

2022-03-29T22:17

2022-03-29T22:31

обострение ситуации в днр и лнр

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михаил мизинцев

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия без участия Украины эвакуировала из Мариуполя уже более 108 тысяч человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Двадцать девятого марта из Мариуполя, также без какого-либо участия украинской стороны, удалось эвакуировать 3 135 человека. Всего от беспредела, устроенного неонацистами, из города спасены уже 108 802 человек", - сказал генерал.Мизинцев добавил, что всего без участия официальных киевских властей, из ДНР и ЛНР, а также опасных районов Украины эвакуированы за сутки в Россию 19 247 человек, из них 4 078 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 488 930 человек, из которых 101 423 ребенка. Госграницу РФ пересекли 59 848 автомашин, из них за сутки – 2 822.Он добавил, что большая часть населения Украины, зная истинное положение дел "на земле" ищет любые возможности эвакуации в Россию. "Это подтверждают поступившие только за прошедшие сутки по различным каналам в официальные структуры Российской Федерации 1 734 обращения с просьбами об эвакуации в Россию, а всего в базе данных их уже 2 732 405 из 2 118 населенных пунктов Украины", - рассказал Мизинцев.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Киева. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220329/koridory-1780765199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф), национальный центр управления обороной рф