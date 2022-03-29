Рейтинг@Mail.ru
Более 108 тысяч человек эвакуировали из Мариуполя без участия Украины - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/evakuatsiya-1780768770.html
Более 108 тысяч человек эвакуировали из Мариуполя без участия Украины
Более 108 тысяч человек эвакуировали из Мариуполя без участия Украины - РИА Новости, 29.03.2022
Более 108 тысяч человек эвакуировали из Мариуполя без участия Украины
Россия без участия Украины эвакуировала из Мариуполя уже более 108 тысяч человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T22:17
2022-03-29T22:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
луганская народная республика
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780234078_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_05be66d1a8723850fe676889cd03055a.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия без участия Украины эвакуировала из Мариуполя уже более 108 тысяч человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Двадцать девятого марта из Мариуполя, также без какого-либо участия украинской стороны, удалось эвакуировать 3 135 человека. Всего от беспредела, устроенного неонацистами, из города спасены уже 108 802 человек", - сказал генерал.Мизинцев добавил, что всего без участия официальных киевских властей, из ДНР и ЛНР, а также опасных районов Украины эвакуированы за сутки в Россию 19 247 человек, из них 4 078 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 488 930 человек, из которых 101 423 ребенка. Госграницу РФ пересекли 59 848 автомашин, из них за сутки – 2 822.Он добавил, что большая часть населения Украины, зная истинное положение дел "на земле" ищет любые возможности эвакуации в Россию. "Это подтверждают поступившие только за прошедшие сутки по различным каналам в официальные структуры Российской Федерации 1 734 обращения с просьбами об эвакуации в Россию, а всего в базе данных их уже 2 732 405 из 2 118 населенных пунктов Украины", - рассказал Мизинцев.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Киева. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220329/koridory-1780765199.html
киев
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780234078_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_4c83f392f1351b0de94e2fde3df51ae9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф), национальный центр управления обороной рф
22:17 29.03.2022 (обновлено: 22:31 29.03.2022)
 
Более 108 тысяч человек эвакуировали из Мариуполя без участия Украины

Минобороны: более 108 тысяч человек эвакуировали из Мариуполя без участия Украины

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудник МВД ДНР и беженцы из Мариуполя в районе поселка Рыбацкое Мангушского района Донецкой области
Сотрудник МВД ДНР и беженцы из Мариуполя в районе поселка Рыбацкое Мангушского района Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Сотрудник МВД ДНР и беженцы из Мариуполя в районе поселка Рыбацкое Мангушского района Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия без участия Украины эвакуировала из Мариуполя уже более 108 тысяч человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Двадцать девятого марта из Мариуполя, также без какого-либо участия украинской стороны, удалось эвакуировать 3 135 человека. Всего от беспредела, устроенного неонацистами, из города спасены уже 108 802 человек", - сказал генерал.
Мизинцев добавил, что всего без участия официальных киевских властей, из ДНР и ЛНР, а также опасных районов Украины эвакуированы за сутки в Россию 19 247 человек, из них 4 078 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 488 930 человек, из которых 101 423 ребенка. Госграницу РФ пересекли 59 848 автомашин, из них за сутки – 2 822.
Он добавил, что большая часть населения Украины, зная истинное положение дел "на земле" ищет любые возможности эвакуации в Россию. "Это подтверждают поступившие только за прошедшие сутки по различным каналам в официальные структуры Российской Федерации 1 734 обращения с просьбами об эвакуации в Россию, а всего в базе данных их уже 2 732 405 из 2 118 населенных пунктов Украины", - рассказал Мизинцев.
Беженцы из Мариуполя в селе Безыменное
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Каждый день из Мариуполя эвакуируются мирные люди, не участвующие в боевых действиях и оказавшиеся, по сути, заложниками.

Пожилая беженка из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
1 из 13

Каждый день из Мариуполя эвакуируются мирные люди, не участвующие в боевых действиях и оказавшиеся, по сути, заложниками.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В селе Безыменное на берегу Азовского моря развернули палаточный лагерь для беженцев.

Беженцы из Мариуполя в очереди за горячей едой в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
2 из 13

В селе Безыменное на берегу Азовского моря развернули палаточный лагерь для беженцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Пункт временного размещения организован силами МЧС ДНР.

Беженцы из Мариуполя в районе села Портовское Донецкой области
3 из 13

Пункт временного размещения организован силами МЧС ДНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Принимают в первую очередь женщин с детьми и пожилых людей.

Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
4 из 13

Принимают в первую очередь женщин с детьми и пожилых людей.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Люди получают здесь медицинскую помощь и питание.

Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
5 из 13

Люди получают здесь медицинскую помощь и питание.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Здесь же проходят регистрацию.

Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
6 из 13

Здесь же проходят регистрацию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Беженка из Мариуполя в очереди за горячей едой.

Пожилая беженка из Мариуполя в очереди за горячей едой в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
7 из 13

Беженка из Мариуполя в очереди за горячей едой.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

С 5 марта в Безыменное эвакуированы более пяти тысяч человек.

Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
8 из 13

С 5 марта в Безыменное эвакуированы более пяти тысяч человек.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Всего в пунктах временного размещения на территории ДНР сейчас находятся около 11 тысяч человек из Мариуполя.

Девочка с морской свинкой возле пункта раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
9 из 13

Всего в пунктах временного размещения на территории ДНР сейчас находятся около 11 тысяч человек из Мариуполя.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Людям предстоит решить, что делать дальше.

Беженцы из Мариуполя в очереди за горячей едой в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
10 из 13

Людям предстоит решить, что делать дальше.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Кто-то отправится в российские регионы, которые оказывают поддержку беженцам.

Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
11 из 13

Кто-то отправится в российские регионы, которые оказывают поддержку беженцам.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Кто-то поедет к родственникам в Донецк и другие города ДНР.

Беженцы из Мариуполя в районе села Портовское Донецкой области
12 из 13

Кто-то поедет к родственникам в Донецк и другие города ДНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Беженцы из Мариуполя.

Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
13 из 13

Беженцы из Мариуполя.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
1 из 13

Каждый день из Мариуполя эвакуируются мирные люди, не участвующие в боевых действиях и оказавшиеся, по сути, заложниками.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 13

В селе Безыменное на берегу Азовского моря развернули палаточный лагерь для беженцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 13

Пункт временного размещения организован силами МЧС ДНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 13

Принимают в первую очередь женщин с детьми и пожилых людей.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 13

Люди получают здесь медицинскую помощь и питание.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 13

Здесь же проходят регистрацию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 13

Беженка из Мариуполя в очереди за горячей едой.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 13

С 5 марта в Безыменное эвакуированы более пяти тысяч человек.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 13

Всего в пунктах временного размещения на территории ДНР сейчас находятся около 11 тысяч человек из Мариуполя.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 13

Людям предстоит решить, что делать дальше.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 13

Кто-то отправится в российские регионы, которые оказывают поддержку беженцам.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 13

Кто-то поедет к родственникам в Донецк и другие города ДНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
13 из 13

Беженцы из Мариуполя.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Киева. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Сотрудники МВД ДНР проверяют беженцев из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
Вчера, 21:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Москва и Киев договорились о девяти коридорах для эвакуации беженцев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКиевЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы УкраиныМихаил МизинцевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Национальный центр управления обороной РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала