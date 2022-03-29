https://ria.ru/20220329/evakuatsiya-1780750639.html
Путин рассказал Макрону о гумпомощи жителям Мариуполя и их эвакуации
Путин рассказал Макрону о гумпомощи жителям Мариуполя и их эвакуации - РИА Новости, 29.03.2022
Путин рассказал Макрону о гумпомощи жителям Мариуполя и их эвакуации
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает сайт Кремля. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T19:40
2022-03-29T19:40
2022-03-29T20:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
франция
владимир путин
эммануэль макрон
мариуполь
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает сайт Кремля.В частности, российский лидер проинформировал Макрона о мерах по обеспечению гуманитарной помощи в ходе военной спецоперации на Украине и эвакуации мирных жителей, в том числе из Мариуполя."Подчеркнуто, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие", — говорится в сообщении.Главы государств обсудили также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате рублями за российский газ, и условились о продолжении контактов.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220329/mariupol-1780625023.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, мариуполь
19:40 29.03.2022 (обновлено: 20:27 29.03.2022)
Путин рассказал Макрону о гумпомощи жителям Мариуполя и их эвакуации
Президент Путин рассказал Макрону о гуманитарной помощи жителям Мариуполя и их эвакуации