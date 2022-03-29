https://ria.ru/20220329/es-1780705964.html

Москва призвала ЕС отказаться от конфронтационного подхода

Москва призвала ЕС отказаться от конфронтационного подхода - РИА Новости, 29.03.2022

Москва призвала ЕС отказаться от конфронтационного подхода

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Евросоюз отказаться от конфронтационного подхода в отношении РФ в свете принятия Брюсселем оборонной... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:08

2022-03-29T16:08

2022-03-29T16:35

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Евросоюз отказаться от конфронтационного подхода в отношении РФ в свете принятия Брюсселем оборонной стратегии.Первая в истории Евросоюза общая оборонная стратегия была утверждена на прошлой неделе лидерами всех 27 государств ЕС. Она названа "Стратегическим компасом" и рассчитана на ближайшие пять-десять лет."Мы призываем Евросоюз отказать от заведомо обреченного на провал конфронтационного подхода в отношении нашей страны и наших союзников, вернуться к соблюдению принципов Устава ООН и хельсинского заключительного акта 1975 года", - сказала она на брифинге в Москве, комментируя принятие оборонной стратегии Брюсселя.Она выразила надежду на то, что "США не подложат под стратегический компас Брюсселя свой топор войны, чтобы ЕС окончательно не сбился с пути".

https://ria.ru/20220328/energonositeli-1780564627.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, украина, евросоюз