https://ria.ru/20220329/es-1780705964.html
Москва призвала ЕС отказаться от конфронтационного подхода
Москва призвала ЕС отказаться от конфронтационного подхода - РИА Новости, 29.03.2022
Москва призвала ЕС отказаться от конфронтационного подхода
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Евросоюз отказаться от конфронтационного подхода в отношении РФ в свете принятия Брюсселем оборонной... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:08
2022-03-29T16:08
2022-03-29T16:35
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Евросоюз отказаться от конфронтационного подхода в отношении РФ в свете принятия Брюсселем оборонной стратегии.Первая в истории Евросоюза общая оборонная стратегия была утверждена на прошлой неделе лидерами всех 27 государств ЕС. Она названа "Стратегическим компасом" и рассчитана на ближайшие пять-десять лет."Мы призываем Евросоюз отказать от заведомо обреченного на провал конфронтационного подхода в отношении нашей страны и наших союзников, вернуться к соблюдению принципов Устава ООН и хельсинского заключительного акта 1975 года", - сказала она на брифинге в Москве, комментируя принятие оборонной стратегии Брюсселя.Она выразила надежду на то, что "США не подложат под стратегический компас Брюсселя свой топор войны, чтобы ЕС окончательно не сбился с пути".
https://ria.ru/20220328/energonositeli-1780564627.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, сша, украина, евросоюз
16:08 29.03.2022 (обновлено: 16:35 29.03.2022)
Москва призвала ЕС отказаться от конфронтационного подхода
Москва призвала ЕС отказаться от конфронтационного подхода в оборонной стратегии