https://ria.ru/20220329/es-1780698225.html
Россия не против вступления Украины в ЕС, заявил Мединский
Россия не против вступления Украины в ЕС, заявил Мединский - РИА Новости, 29.03.2022
Россия не против вступления Украины в ЕС, заявил Мединский
Россия не против вступления Украины в Евросоюз, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Киевом. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:41
2022-03-29T15:41
2022-03-29T15:52
в мире
россия
владимир мединский
евросоюз
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия не против вступления Украины в Евросоюз, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Киевом."Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз ", - сказал Мединский в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780698820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир мединский, евросоюз
15:41 29.03.2022 (обновлено: 15:52 29.03.2022)
Россия не против вступления Украины в ЕС, заявил Мединский
Помощник президента Мединский: Россия не против вступления Украины в Евросоюз