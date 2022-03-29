https://ria.ru/20220329/es-1780698225.html

Россия не против вступления Украины в ЕС, заявил Мединский

Россия не против вступления Украины в ЕС, заявил Мединский - РИА Новости, 29.03.2022

Россия не против вступления Украины в ЕС, заявил Мединский

Россия не против вступления Украины в Евросоюз, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Киевом. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:41

2022-03-29T15:41

2022-03-29T15:52

в мире

россия

владимир мединский

евросоюз

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия не против вступления Украины в Евросоюз, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Киевом."Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз ", - сказал Мединский в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220329/peregovory-1780698820.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, владимир мединский, евросоюз