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Россия не против вступления Украины в ЕС, заявил Мединский - РИА Новости, 29.03.2022
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Россия не против вступления Украины в ЕС, заявил Мединский
Россия не против вступления Украины в ЕС, заявил Мединский - РИА Новости, 29.03.2022
Россия не против вступления Украины в ЕС, заявил Мединский
Россия не против вступления Украины в Евросоюз, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Киевом. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:41
2022-03-29T15:52
в мире
россия
владимир мединский
евросоюз
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия не против вступления Украины в Евросоюз, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Киевом."Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз ", - сказал Мединский в эфире Первого канала.
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в мире, россия, владимир мединский, евросоюз
15:41 29.03.2022 (обновлено: 15:52 29.03.2022)
 
Россия не против вступления Украины в ЕС, заявил Мединский

Помощник президента Мединский: Россия не против вступления Украины в Евросоюз

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия не против вступления Украины в Евросоюз, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Киевом.
"Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз ", - сказал Мединский в эфире Первого канала.
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
15:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мединский назвал предложения Украины конструктивным шагом к компромиссу
 
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