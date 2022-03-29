Санкции не повлияли на проект промзоны в Египте, заявил российский посол
Посол России Борисенко: cанкции не повлияли на проект российской промзоны в Египте
Вид на побережье Хургады с самолета. Архивное фото
КАИР, 29 мар – РИА Новости, Заман Рамазанов. Санкции Запада не оказали существенного влияния на проект российской промышленной зоны в Египте, заявил РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко.
По словам посла, санкции не повлияли на строительство "Росатомом" АЭС в Египте. "То же самое касается проекта создания российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала... мы исходим из того, что создание российских производственных мощностей на территории Египта будет полезно для обеих сторон, в том числе поможет обеспечить Египет дополнительными рабочими местами и создать здесь новые производственные мощности", - заявил дипломат.
Он отметил, что для России это способ выхода на египетский рынок и рынки других африканских стран.
Борисенко сообщил в интервью РИА Новости в феврале, что локализация производства в Египте позволит предпринимателям РФ экспортировать товары со сниженными пошлинами на африканские, арабские и европейские рынки, поскольку Каир участвует во многих соглашениях о свободной торговле, часть продукции будет продаваться в самом Египте. Резиденты получат арендные каникулы, льготные тарифы на энергоресурсы и преференциальный налоговый режим.
Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка – в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского берега. Финансирование ее создания начнется в 2022 году.
Среди возможных резидентов – компании ведущих отраслей российской экономики: машиностроения, химической промышленности, металлургии, фармацевтики, уточнял посол.
Межправительственное соглашение между Россией и Египтом о создании российской промзоны в районе Суэцкого канала в Египте было подписано 23 мая 2018 года.