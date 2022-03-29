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В Донецке из-за нехватки воды отключат центральное отопление - РИА Новости, 29.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/donetsk-1780751135.html
В Донецке из-за нехватки воды отключат центральное отопление
В Донецке из-за нехватки воды отключат центральное отопление - РИА Новости, 29.03.2022
В Донецке из-за нехватки воды отключат центральное отопление
Запасов воды в Донецке осталось не более чем на две недели, с 30 марта в городе будет отключено центральное отопление, сообщил во вторник мэр города Алексей... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T19:44
2022-03-29T19:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (днр)
жкх
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Запасов воды в Донецке осталось не более чем на две недели, с 30 марта в городе будет отключено центральное отопление, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин."Катастрофическая нехватка воды обусловила переход на сокращенный график ее подачи населению. Однако и это не решило проблему. Запасов осталось не более, чем на две недели. В среду, 30 марта, в городе будет отключено центральное отопление", - говорится в Telegram-канале градоначальника.По словам мэра, основным источником стабильного водоснабжения города является канал "Северский Донец – Донбасс". При этом вооруженные украинские формирования намеренно остановили первый подъем отдела Южно-Донбасского водовода, теперь жители города получают воду из резервного водохранилища. Некоторые районы города полностью остались без центрального водоснабжения, отметил Кулемзин.Мэр добавил, что речь идет о вынужденной мере, которая позволит не расходовать оставшийся запас воды для ежедневной подпитки тепловых сетей.
https://ria.ru/20220325/donbass-1780122598.html
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в мире, донецк (днр), жкх, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
19:44 29.03.2022 (обновлено: 19:58 29.03.2022)
 
В Донецке из-за нехватки воды отключат центральное отопление

Мэр Донецка: запасов воды в городе осталось не более чем на две недели

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Донецк
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Запасов воды в Донецке осталось не более чем на две недели, с 30 марта в городе будет отключено центральное отопление, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин.
"Катастрофическая нехватка воды обусловила переход на сокращенный график ее подачи населению. Однако и это не решило проблему. Запасов осталось не более, чем на две недели. В среду, 30 марта, в городе будет отключено центральное отопление", - говорится в Telegram-канале градоначальника.
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По словам мэра, основным источником стабильного водоснабжения города является канал "Северский Донец – Донбасс". При этом вооруженные украинские формирования намеренно остановили первый подъем отдела Южно-Донбасского водовода, теперь жители города получают воду из резервного водохранилища. Некоторые районы города полностью остались без центрального водоснабжения, отметил Кулемзин.
Мэр добавил, что речь идет о вынужденной мере, которая позволит не расходовать оставшийся запас воды для ежедневной подпитки тепловых сетей.
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