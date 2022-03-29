https://ria.ru/20220329/donetsk-1780607443.html
Украинские войска обстреляли район аэропорта Донецка
Украинские войска обстреляли район аэропорта Донецка - РИА Новости, 29.03.2022
Украинские войска обстреляли район аэропорта Донецка
Украинские войска в 9.35 мск обстреляли район аэропорта Донецка, выпустив 20 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:10
2022-03-29T10:10
2022-03-29T10:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
украина
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска в 9.35 мск обстреляли район аэропорта Донецка, выпустив 20 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.35 - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (аэропорт): выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/postradavshie-1780601454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, украина
10:10 29.03.2022 (обновлено: 10:41 29.03.2022)
Украинские войска обстреляли район аэропорта Донецка
Украинские войска выпустили 20 мин по району аэропорта Донецка