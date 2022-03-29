https://ria.ru/20220329/dollar-1780703666.html
Курс доллара упал ниже 83 рублей впервые с 25 февраля
Курс доллара упал ниже 83 рублей впервые с 25 февраля - РИА Новости, 29.03.2022
Курс доллара упал ниже 83 рублей впервые с 25 февраля
На Московской бирже доллар опускался ниже 83 рублей впервые с 25 февраля, следует из динамики торгов. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:00
2022-03-29T16:00
2022-03-29T16:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
экономика
россия
евро
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. На Московской бирже доллар опускался ниже 83 рублей впервые с 25 февраля, следует из динамики торгов.Курс американской валюты расчетами "завтра" к 16:05 мск снижался на 6,05 рубля, до 83,70 рубля, но несколькими минутами ранее уже падал до 82,95 рубля.Курс евро теряет 3,60 рубля, достигая отметки в 93 рублей.Тем временем цены на нефть ускорили снижение после заявлений о том, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле прошли конструктивно. К 15:07 мск июньские фьючерсы на Brent дешевели до 105,63 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI — до 102,04 доллара.Аналитики отмечают нестабильность рынка: утром сырье дешевело, но затем перешло к росту на фоне предположений о возможном сокращении предложения.
https://ria.ru/20220329/gaz-1780692449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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доллар, экономика, россия, евро
16:00 29.03.2022 (обновлено: 16:26 29.03.2022)
Курс доллара упал ниже 83 рублей впервые с 25 февраля
Курс доллара упал ниже 83 рублей впервые с 25 февраля
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
На Московской бирже доллар опускался ниже 83 рублей впервые с 25 февраля, следует из динамики
торгов.
Курс американской валюты расчетами "завтра" к 16:05 мск снижался на 6,05 рубля, до 83,70 рубля, но несколькими минутами ранее уже падал до 82,95 рубля.
Курс евро теряет 3,60 рубля, достигая отметки в 93 рублей.
Тем временем цены на нефть ускорили снижение после заявлений о том, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле прошли конструктивно. К 15:07 мск июньские фьючерсы на Brent дешевели до 105,63 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI — до 102,04 доллара.
Аналитики отмечают нестабильность рынка: утром сырье дешевело, но затем перешло к росту на фоне предположений о возможном сокращении предложения.