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Курс доллара упал ниже 84 рублей, евро — 93 рублей - РИА Новости, 29.03.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220329/dollar-1780676824.html
Курс доллара упал ниже 84 рублей, евро — 93 рублей
Курс доллара упал ниже 84 рублей, евро — 93 рублей - РИА Новости, 29.03.2022
Курс доллара упал ниже 84 рублей, евро — 93 рублей
Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро, отбив у них уровни 84 и 93 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:37
2022-03-29T17:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро, отбив у них уровни 84 и 93 рубля, следует из данных Московской биржи.Так, к 14:37 мск курс доллара расчетами "завтра" терял шесть рублей, опускаясь до 83,75, евро — 3,65 рубля, до 92,95.Минутами раньше обе валюты опускались до минимумов с конца февраля — 83,7 и 92,45 рубля.Тем временем цены на нефть ускорили снижение после заявлений о том, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле прошли конструктивно. К 15:07 мск июньские фьючерсы на Brent дешевели до 105,63 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI — до 102,04 доллара. Аналитики отмечают нестабильность рынка: утром сырье дешевело, но затем перешло к росту на фоне предположений о возможном сокращении предложения.
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экономика, московская биржа
14:37 29.03.2022 (обновлено: 17:43 29.03.2022)
 
Курс доллара упал ниже 84 рублей, евро — 93 рублей

Курс доллара упал ниже 84 рублей, евро — 93 рублей впервые с 25 февраля

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина выходит из отделения Кетовского коммерческого банка
Мужчина выходит из отделения Кетовского коммерческого банка - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Мужчина выходит из отделения Кетовского коммерческого банка
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро, отбив у них уровни 84 и 93 рубля, следует из данных Московской биржи.
Так, к 14:37 мск курс доллара расчетами "завтра" терял шесть рублей, опускаясь до 83,75, евро — 3,65 рубля, до 92,95.
Минутами раньше обе валюты опускались до минимумов с конца февраля — 83,7 и 92,45 рубля.
Тем временем цены на нефть ускорили снижение после заявлений о том, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле прошли конструктивно. К 15:07 мск июньские фьючерсы на Brent дешевели до 105,63 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI — до 102,04 доллара.
Аналитики отмечают нестабильность рынка: утром сырье дешевело, но затем перешло к росту на фоне предположений о возможном сокращении предложения.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
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