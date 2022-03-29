https://ria.ru/20220329/dollar-1780676824.html
Курс доллара упал ниже 84 рублей, евро — 93 рублей
Курс доллара упал ниже 84 рублей, евро — 93 рублей - РИА Новости, 29.03.2022
Курс доллара упал ниже 84 рублей, евро — 93 рублей
Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро, отбив у них уровни 84 и 93 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:37
2022-03-29T14:37
2022-03-29T17:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро, отбив у них уровни 84 и 93 рубля, следует из данных Московской биржи.Так, к 14:37 мск курс доллара расчетами "завтра" терял шесть рублей, опускаясь до 83,75, евро — 3,65 рубля, до 92,95.Минутами раньше обе валюты опускались до минимумов с конца февраля — 83,7 и 92,45 рубля.Тем временем цены на нефть ускорили снижение после заявлений о том, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле прошли конструктивно. К 15:07 мск июньские фьючерсы на Brent дешевели до 105,63 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI — до 102,04 доллара. Аналитики отмечают нестабильность рынка: утром сырье дешевело, но затем перешло к росту на фоне предположений о возможном сокращении предложения.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, московская биржа
14:37 29.03.2022 (обновлено: 17:43 29.03.2022)
Курс доллара упал ниже 84 рублей, евро — 93 рублей
Курс доллара упал ниже 84 рублей, евро — 93 рублей впервые с 25 февраля
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро, отбив у них уровни 84 и 93 рубля, следует из данных
Московской биржи.
Так, к 14:37 мск курс доллара расчетами "завтра" терял шесть рублей, опускаясь до 83,75, евро — 3,65 рубля, до 92,95.
Минутами раньше обе валюты опускались до минимумов с конца февраля — 83,7 и 92,45 рубля.
Тем временем цены на нефть ускорили снижение после заявлений о том, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле прошли конструктивно. К 15:07 мск июньские фьючерсы на Brent дешевели до 105,63 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI — до 102,04 доллара.
Аналитики отмечают нестабильность рынка: утром сырье дешевело, но затем перешло к росту на фоне предположений о возможном сокращении предложения.