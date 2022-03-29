https://ria.ru/20220329/dollar-1780676824.html

Курс доллара упал ниже 84 рублей, евро — 93 рублей

Курс доллара упал ниже 84 рублей, евро — 93 рублей - РИА Новости, 29.03.2022

Курс доллара упал ниже 84 рублей, евро — 93 рублей

Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро, отбив у них уровни 84 и 93 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:37

2022-03-29T14:37

2022-03-29T17:43

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро, отбив у них уровни 84 и 93 рубля, следует из данных Московской биржи.Так, к 14:37 мск курс доллара расчетами "завтра" терял шесть рублей, опускаясь до 83,75, евро — 3,65 рубля, до 92,95.Минутами раньше обе валюты опускались до минимумов с конца февраля — 83,7 и 92,45 рубля.Тем временем цены на нефть ускорили снижение после заявлений о том, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле прошли конструктивно. К 15:07 мск июньские фьючерсы на Brent дешевели до 105,63 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI — до 102,04 доллара. Аналитики отмечают нестабильность рынка: утром сырье дешевело, но затем перешло к росту на фоне предположений о возможном сокращении предложения.

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, московская биржа