https://ria.ru/20220329/dollar-1780659122.html

Курс доллара опустился до 86 рублей, евро — до 95 рублей

Курс доллара опустился до 86 рублей, евро — до 95 рублей - РИА Новости, 29.03.2022

Курс доллара опустился до 86 рублей, евро — до 95 рублей

Рубль в первой половине торговой сессии вторника усиливает рост к доллару и евро и закрепляется на позициях 86 и 95 рублей соответственно впервые с 28 февраля,... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T13:28

2022-03-29T13:28

2022-03-29T13:50

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f326c21b9004a3888e4ee0df53e32ec4.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Рубль в первой половине торговой сессии вторника усиливает рост к доллару и евро и закрепляется на позициях 86 и 95 рублей соответственно впервые с 28 февраля, следует из данных Московской биржи.Так, курс американской валюты расчетами "завтра" на 13:33 мск падал на 3,61 рубля — до 86,14 рубля, евро — на 1,13 рубля (95,25 рубля).Цены на нефть накануне рухнули на 6,7 процента и сегодня с утра продолжают спуск, фьючерсы Brent торгуются около 110 долларов за баррель.

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, сша