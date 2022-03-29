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Курс доллара опустился до 86 рублей, евро — до 95 рублей - РИА Новости, 29.03.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220329/dollar-1780659122.html
Курс доллара опустился до 86 рублей, евро — до 95 рублей
Курс доллара опустился до 86 рублей, евро — до 95 рублей - РИА Новости, 29.03.2022
Курс доллара опустился до 86 рублей, евро — до 95 рублей
Рубль в первой половине торговой сессии вторника усиливает рост к доллару и евро и закрепляется на позициях 86 и 95 рублей соответственно впервые с 28 февраля,... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:28
2022-03-29T13:50
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
сша
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Рубль в первой половине торговой сессии вторника усиливает рост к доллару и евро и закрепляется на позициях 86 и 95 рублей соответственно впервые с 28 февраля, следует из данных Московской биржи.Так, курс американской валюты расчетами "завтра" на 13:33 мск падал на 3,61 рубля — до 86,14 рубля, евро — на 1,13 рубля (95,25 рубля).Цены на нефть накануне рухнули на 6,7 процента и сегодня с утра продолжают спуск, фьючерсы Brent торгуются около 110 долларов за баррель.
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экономика, россия, сша
13:28 29.03.2022 (обновлено: 13:50 29.03.2022)
 
Курс доллара опустился до 86 рублей, евро — до 95 рублей

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 87 рублей впервые с 28 февраля

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Рубль в первой половине торговой сессии вторника усиливает рост к доллару и евро и закрепляется на позициях 86 и 95 рублей соответственно впервые с 28 февраля, следует из данных Московской биржи.
Так, курс американской валюты расчетами "завтра" на 13:33 мск падал на 3,61 рубля — до 86,14 рубля, евро — на 1,13 рубля (95,25 рубля).
Цены на нефть накануне рухнули на 6,7 процента и сегодня с утра продолжают спуск, фьючерсы Brent торгуются около 110 долларов за баррель.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияСША
 
 
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