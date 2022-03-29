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Подготовка договора с Украиной может пройти очень быстро, считают в Госдуме - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/dogovor-1780713330.html
Подготовка договора с Украиной может пройти очень быстро, считают в Госдуме
Подготовка договора с Украиной может пройти очень быстро, считают в Госдуме - РИА Новости, 29.03.2022
Подготовка договора с Украиной может пройти очень быстро, считают в Госдуме
Подготовка договора с Украиной может пройти быстро, если украинская сторона не начнет затягивать переговорный процесс, заявил РИА Новости член комитета Госдумы... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:36
2022-03-29T16:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
владимир путин
россия
украина
донбасс
владимир мединский
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Подготовка договора с Украиной может пройти быстро, если украинская сторона не начнет затягивать переговорный процесс, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Россия предложила решение, согласно которому встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора министрами иностранных дел, заявил глава российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента РФ Владимир Мединский. Минобороны РФ ранее сообщило, что Россия решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях."Пока рано говорить (о сроках подготовки договора). Есть два варианта. Это может произойти быстро, если украинская сторона будет достаточно расторопна и, самое главное, адекватна в своих реакциях. Второе - это будет затягиваться и затягиваться (украинской стороной)", - подчеркнул политик.Как добавил парламентарий, переговоры и спецоперация - параллельные процессы, пока "никто не должен сомневаться, что спецоперация продолжается".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780697372.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, донбасс, владимир мединский, госдума рф
16:36 29.03.2022
 
Подготовка договора с Украиной может пройти очень быстро, считают в Госдуме

Депутат Госдумы Шхагошев: подготовка договора с Украиной может пройти очень быстро

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Подготовка договора с Украиной может пройти быстро, если украинская сторона не начнет затягивать переговорный процесс, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Россия предложила решение, согласно которому встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора министрами иностранных дел, заявил глава российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента РФ Владимир Мединский. Минобороны РФ ранее сообщило, что Россия решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях.
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
15:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В МИД выразили надежду на конструктивный подход Киева на переговорах
"Пока рано говорить (о сроках подготовки договора). Есть два варианта. Это может произойти быстро, если украинская сторона будет достаточно расторопна и, самое главное, адекватна в своих реакциях. Второе - это будет затягиваться и затягиваться (украинской стороной)", - подчеркнул политик.
Как добавил парламентарий, переговоры и спецоперация - параллельные процессы, пока "никто не должен сомневаться, что спецоперация продолжается".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
13:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Матвиенко призвала Украину определиться со своей позицией на переговорах
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассВладимир МединскийГосдума РФ
 
 
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