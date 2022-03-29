https://ria.ru/20220329/dnr-1780630052.html
В ДНР за сутки из-за обстрелов пострадали 58 мирных жителей
В ДНР за сутки из-за обстрелов пострадали 58 мирных жителей - РИА Новости, 29.03.2022
В ДНР за сутки из-за обстрелов пострадали 58 мирных жителей
Пятьдесят восемь человек пострадали за минувшие сутки в Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:49
2022-03-29T11:49
2022-03-29T12:06
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Пятьдесят восемь человек пострадали за минувшие сутки в Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 09.00 28 марта до 09.00 29 марта, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) территории Донецкой народной республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 54 человека", - приводит штаб в своем Telegram-канале данные Минздрава.Всего за указанный период на всей территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести получили 58 мирных жителей.
https://ria.ru/20220329/plennye-1780624006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, украина
11:49 29.03.2022 (обновлено: 12:06 29.03.2022)
В ДНР за сутки из-за обстрелов пострадали 58 мирных жителей
В ДНР за сутки 58 мирных жителей пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ