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В ДНР за сутки из-за обстрелов пострадали 58 мирных жителей - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/dnr-1780630052.html
В ДНР за сутки из-за обстрелов пострадали 58 мирных жителей
В ДНР за сутки из-за обстрелов пострадали 58 мирных жителей - РИА Новости, 29.03.2022
В ДНР за сутки из-за обстрелов пострадали 58 мирных жителей
Пятьдесят восемь человек пострадали за минувшие сутки в Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:49
2022-03-29T12:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Пятьдесят восемь человек пострадали за минувшие сутки в Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 09.00 28 марта до 09.00 29 марта, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) территории Донецкой народной республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 54 человека", - приводит штаб в своем Telegram-канале данные Минздрава.Всего за указанный период на всей территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести получили 58 мирных жителей.
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в мире, днр, украина
11:49 29.03.2022 (обновлено: 12:06 29.03.2022)
 
В ДНР за сутки из-за обстрелов пострадали 58 мирных жителей

В ДНР за сутки 58 мирных жителей пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР на дороге села Новотроицкое Волновахского района
Бойцы Народной милиции ДНР на дороге села Новотроицкое Волновахского района - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы Народной милиции ДНР на дороге села Новотроицкое Волновахского района
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Пятьдесят восемь человек пострадали за минувшие сутки в Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 09.00 28 марта до 09.00 29 марта, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) территории Донецкой народной республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 54 человека", - приводит штаб в своем Telegram-канале данные Минздрава.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
11:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Омбудсмены ДНР и Чечни осудили жестокое обращение с пленными на Украине
Всего за указанный период на всей территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести получили 58 мирных жителей.
 
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