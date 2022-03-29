https://ria.ru/20220329/dnr-1780620206.html

Силы ДНР освободили 135 населенных пунктов

Силы ДНР освободили 135 населенных пунктов - РИА Новости, 29.03.2022

Силы ДНР освободили 135 населенных пунктов

Силы Донецкой народной республики освободили и установили полный контроль над 135 населенными пунктами, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T11:05

2022-03-29T11:05

2022-03-29T11:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики освободили и установили полный контроль над 135 населенными пунктами, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР."По состоянию на 29 марта 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 135 населенными пунктами", - говорится в сообщении в Telegram-канале.В понедельник ведомство сообщало об освобождении и установлении полного контроля над 133 населенными пунктами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/donbass-1780614725.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр