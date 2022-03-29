Рейтинг@Mail.ru
Силы ДНР освободили 135 населенных пунктов - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/dnr-1780620206.html
Силы ДНР освободили 135 населенных пунктов
Силы ДНР освободили 135 населенных пунктов - РИА Новости, 29.03.2022
Силы ДНР освободили 135 населенных пунктов
Силы Донецкой народной республики освободили и установили полный контроль над 135 населенными пунктами, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:05
2022-03-29T11:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780423530_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad3669d91da01850f672459730c2514c.jpg
ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики освободили и установили полный контроль над 135 населенными пунктами, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР."По состоянию на 29 марта 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 135 населенными пунктами", - говорится в сообщении в Telegram-канале.В понедельник ведомство сообщало об освобождении и установлении полного контроля над 133 населенными пунктами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/donbass-1780614725.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780423530_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a863bb5688ade3dfc5bcf33bb6af0a93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днр
11:05 29.03.2022 (обновлено: 11:18 29.03.2022)
 
Силы ДНР освободили 135 населенных пунктов

Силы ДНР установили полный контроль над 135 населенными пунктами

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МВД ДНР под Мариуполем со стороны поселка Рыбацкое
Сотрудники МВД ДНР под Мариуполем со стороны поселка Рыбацкое - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Сотрудники МВД ДНР под Мариуполем со стороны поселка Рыбацкое. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики освободили и установили полный контроль над 135 населенными пунктами, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР.
"По состоянию на 29 марта 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 135 населенными пунктами", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
В понедельник ведомство сообщало об освобождении и установлении полного контроля над 133 населенными пунктами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие Народной милиции ДНР едут на БТР по улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
10:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Силы ДНР за сутки уничтожили 55 украинских националистов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала