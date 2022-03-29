https://ria.ru/20220329/dialog-1780646022.html

Диалог между Россией и США нужен в любом случае, заявил Песков

Диалог между Россией и США нужен в любом случае, заявил Песков - РИА Новости, 29.03.2022

Диалог между Россией и США нужен в любом случае, заявил Песков

Диалог между Россией и США нужен в любом случае, включая вопросы безопасности, это в интересах двух стран и всего мира, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:43

2022-03-29T12:43

2022-03-29T12:43

сша

россия

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Диалог между Россией и США нужен в любом случае, включая вопросы безопасности, это в интересах двух стран и всего мира, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Тем не менее, диалог между Россией и США нужен в любом случае, нужен не только в интересах наших двух стран, но и в интересах всего мира. Так или иначе, и рано или поздно нам придется говорить о вопросах стратстабильности, безопасности и так далее - то есть тех вопросах, которые можем и должны обговаривать только мы", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220328/sanktsii-1780540599.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

сша, россия, в мире, дмитрий песков