https://ria.ru/20220329/dialog-1780646022.html
Диалог между Россией и США нужен в любом случае, заявил Песков
Диалог между Россией и США нужен в любом случае, заявил Песков - РИА Новости, 29.03.2022
Диалог между Россией и США нужен в любом случае, заявил Песков
Диалог между Россией и США нужен в любом случае, включая вопросы безопасности, это в интересах двух стран и всего мира, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:43
2022-03-29T12:43
2022-03-29T12:43
сша
россия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Диалог между Россией и США нужен в любом случае, включая вопросы безопасности, это в интересах двух стран и всего мира, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Тем не менее, диалог между Россией и США нужен в любом случае, нужен не только в интересах наших двух стран, но и в интересах всего мира. Так или иначе, и рано или поздно нам придется говорить о вопросах стратстабильности, безопасности и так далее - то есть тех вопросах, которые можем и должны обговаривать только мы", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220328/sanktsii-1780540599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, дмитрий песков
Диалог между Россией и США нужен в любом случае, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: диалог между Россией и США нужен в любом случае