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Диалог между Россией и США нужен в любом случае, заявил Песков - РИА Новости, 29.03.2022
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Диалог между Россией и США нужен в любом случае, заявил Песков
Диалог между Россией и США нужен в любом случае, заявил Песков - РИА Новости, 29.03.2022
Диалог между Россией и США нужен в любом случае, заявил Песков
Диалог между Россией и США нужен в любом случае, включая вопросы безопасности, это в интересах двух стран и всего мира, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:43
2022-03-29T12:43
сша
россия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Диалог между Россией и США нужен в любом случае, включая вопросы безопасности, это в интересах двух стран и всего мира, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Тем не менее, диалог между Россией и США нужен в любом случае, нужен не только в интересах наших двух стран, но и в интересах всего мира. Так или иначе, и рано или поздно нам придется говорить о вопросах стратстабильности, безопасности и так далее - то есть тех вопросах, которые можем и должны обговаривать только мы", - сказал Песков журналистам.
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сша, россия, в мире, дмитрий песков
12:43 29.03.2022
 
Диалог между Россией и США нужен в любом случае, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: диалог между Россией и США нужен в любом случае

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Диалог между Россией и США нужен в любом случае, включая вопросы безопасности, это в интересах двух стран и всего мира, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Тем не менее, диалог между Россией и США нужен в любом случае, нужен не только в интересах наших двух стран, но и в интересах всего мира. Так или иначе, и рано или поздно нам придется говорить о вопросах стратстабильности, безопасности и так далее - то есть тех вопросах, которые можем и должны обговаривать только мы", - сказал Песков журналистам.
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