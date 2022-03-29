14:47 29.03.2022 (обновлено: 16:09 29.03.2022)
Минобороны сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях
Минобороны кардинально сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях
© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкТанк Т-72 Вооруженных сил ДНР в районе села Славного Донецкой области
СТАМБУЛ, 29 мар — РИА Новости. Российская армия решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях, сообщил замминистра обороны Александр Фомин, представляющий ведомство на переговорах с украинской делегацией.
"В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, <…> Министерством обороны, в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и <…> подписания вышеуказанного договора, принято решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях", — сказал он.
Выступая перед журналистами, Фомин также призвал украинские власти "строго соблюдать Женевские конвенции", в том числе касающиеся гуманного обращения с военнопленными, и исключить пытки.
Сегодня завершился первый день переговоров представителей Москвы и Киева в Стамбуле. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Переговоры предваряла встреча Мединского с лидером фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давидом Арахамией.
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговорщики продолжали контактировать в режиме онлайн.
Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.