https://ria.ru/20220329/deystviya-1780680625.html

Минобороны сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях

Минобороны сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях - РИА Новости, 29.03.2022

Минобороны сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях

Российская армия решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях, сообщил замминистра обороны Александр Фомин,... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:47

2022-03-29T14:47

2022-03-29T16:09

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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СТАМБУЛ, 29 мар — РИА Новости. Российская армия решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях, сообщил замминистра обороны Александр Фомин, представляющий ведомство на переговорах с украинской делегацией."В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, <…> Министерством обороны, в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и <…> подписания вышеуказанного договора, принято решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях", — сказал он.Выступая перед журналистами, Фомин также призвал украинские власти "строго соблюдать Женевские конвенции", в том числе касающиеся гуманного обращения с военнопленными, и исключить пытки.Сегодня завершился первый день переговоров представителей Москвы и Киева в Стамбуле. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Переговоры предваряла встреча Мединского с лидером фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давидом Арахамией.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговорщики продолжали контактировать в режиме онлайн.Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220325/blokirovanie-1780121706.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)