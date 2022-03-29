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Суд в США отклонил апелляцию Дерипаски об отмене санкций против него - РИА Новости, 29.03.2022
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Суд в США отклонил апелляцию Дерипаски об отмене санкций против него
Суд в США отклонил апелляцию Дерипаски об отмене санкций против него - РИА Новости, 29.03.2022
Суд в США отклонил апелляцию Дерипаски об отмене санкций против него
Апелляционный суд США по округу Колумбия во вторник отклонил апелляцию российского бизнесмена Олега Дерипаски об отмене американских санкций, которые были... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T21:26
2022-03-29T21:26
округ колумбия
сша
олег дерипаска
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Апелляционный суд США по округу Колумбия во вторник отклонил апелляцию российского бизнесмена Олега Дерипаски об отмене американских санкций, которые были введены в отношении него в 2018 году, говорится решении суда."Суд рассмотрел данные вопросы в полном объеме и постановил подтвердить решение окружного суда", - следует из вердикта, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.В 2021 году Дерипаска проиграл в Федеральном окружном суде по округу Колумбия иск об отмене санкций, введенных против него в 2018 году. Бизнесмен, оценивавший своим потери от рестрикций в миллиарды долларов, обжаловал данное решение в вышестоящем суде.
https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777440391.html
округ колумбия
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округ колумбия, сша, олег дерипаска
21:26 29.03.2022
 
Суд в США отклонил апелляцию Дерипаски об отмене санкций против него

Суд в Вашингтоне отклонил апелляцию Дерипаски об отмене санкций против него

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Олег Дерипаска. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Апелляционный суд США по округу Колумбия во вторник отклонил апелляцию российского бизнесмена Олега Дерипаски об отмене американских санкций, которые были введены в отношении него в 2018 году, говорится решении суда.
"Суд рассмотрел данные вопросы в полном объеме и постановил подтвердить решение окружного суда", - следует из вердикта, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 12:16
Британия ввела новые санкции против российских бизнесменов
В 2021 году Дерипаска проиграл в Федеральном окружном суде по округу Колумбия иск об отмене санкций, введенных против него в 2018 году. Бизнесмен, оценивавший своим потери от рестрикций в миллиарды долларов, обжаловал данное решение в вышестоящем суде.
 
Округ КолумбияСШАОлег Дерипаска
 
 
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