https://ria.ru/20220329/deripaska-1780763945.html
Суд в США отклонил апелляцию Дерипаски об отмене санкций против него
Суд в США отклонил апелляцию Дерипаски об отмене санкций против него - РИА Новости, 29.03.2022
Суд в США отклонил апелляцию Дерипаски об отмене санкций против него
Апелляционный суд США по округу Колумбия во вторник отклонил апелляцию российского бизнесмена Олега Дерипаски об отмене американских санкций, которые были... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T21:26
2022-03-29T21:26
2022-03-29T21:26
округ колумбия
сша
олег дерипаска
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155503/75/1555037519_0:212:2888:1837_1920x0_80_0_0_851ef80c7298a7e74fff3cc236a35ecc.jpg
ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Апелляционный суд США по округу Колумбия во вторник отклонил апелляцию российского бизнесмена Олега Дерипаски об отмене американских санкций, которые были введены в отношении него в 2018 году, говорится решении суда."Суд рассмотрел данные вопросы в полном объеме и постановил подтвердить решение окружного суда", - следует из вердикта, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.В 2021 году Дерипаска проиграл в Федеральном окружном суде по округу Колумбия иск об отмене санкций, введенных против него в 2018 году. Бизнесмен, оценивавший своим потери от рестрикций в миллиарды долларов, обжаловал данное решение в вышестоящем суде.
https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777440391.html
округ колумбия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155503/75/1555037519_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_f38fdd2b6287e4d8dfa68a73985ea2fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
округ колумбия, сша, олег дерипаска
Суд в США отклонил апелляцию Дерипаски об отмене санкций против него
Суд в Вашингтоне отклонил апелляцию Дерипаски об отмене санкций против него