https://ria.ru/20220329/deripaska-1780763945.html

Суд в США отклонил апелляцию Дерипаски об отмене санкций против него

Суд в США отклонил апелляцию Дерипаски об отмене санкций против него - РИА Новости, 29.03.2022

Суд в США отклонил апелляцию Дерипаски об отмене санкций против него

Апелляционный суд США по округу Колумбия во вторник отклонил апелляцию российского бизнесмена Олега Дерипаски об отмене американских санкций, которые были... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T21:26

2022-03-29T21:26

2022-03-29T21:26

округ колумбия

сша

олег дерипаска

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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Апелляционный суд США по округу Колумбия во вторник отклонил апелляцию российского бизнесмена Олега Дерипаски об отмене американских санкций, которые были введены в отношении него в 2018 году, говорится решении суда."Суд рассмотрел данные вопросы в полном объеме и постановил подтвердить решение окружного суда", - следует из вердикта, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.В 2021 году Дерипаска проиграл в Федеральном окружном суде по округу Колумбия иск об отмене санкций, введенных против него в 2018 году. Бизнесмен, оценивавший своим потери от рестрикций в миллиарды долларов, обжаловал данное решение в вышестоящем суде.

https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777440391.html

округ колумбия

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

округ колумбия, сша, олег дерипаска