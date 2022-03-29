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Компания Decathlon приостановила работу в России - РИА Новости, 29.03.2022
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Компания Decathlon приостановила работу в России
Компания Decathlon приостановила работу в России - РИА Новости, 29.03.2022
Компания Decathlon приостановила работу в России
Французская компания Decathlon приостановит работу магазинов в России, следует из коммюнике. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:57
2022-03-29T15:00
в мире
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украина
донбасс
leroy merlin
ашан
renault s.a
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ПАРИЖ, 29 мар – РИА Новости. Французская компания Decathlon приостановит работу магазинов в России, следует из коммюнике.Отмечается, что компания поддержит 2,5 тысячи российских сотрудников, работающих в Decathlon с 2006 года.На прошлой неделе о приостановке производственной деятельности в России заявила французская Renault. В свою очередь, гендиректор "Ашан" сообщил о продолжении работы в стране, чтобы оказать поддержку клиентам и сотрудникам. Группа Adeo, в которую входит французская сеть гипермаркетов Leroy Merlin, также не намерена останавливать деятельность.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции против юридических и физических лиц. Ряд иностранных компаний заявили о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
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в мире, россия, франция, украина, донбасс, leroy merlin, ашан, renault s.a, владимир путин
13:57 29.03.2022 (обновлено: 15:00 29.03.2022)
 
Компания Decathlon приостановила работу в России

Французская компания Decathlon заявила о приостановке работы своих магазинов в России

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк"Декатлон"
Декатлон - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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"Декатлон"
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ПАРИЖ, 29 мар – РИА Новости. Французская компания Decathlon приостановит работу магазинов в России, следует из коммюнике.

"Тщательно соблюдая международные санкции, Decathlon отмечает, что условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России. Decathlon должен приостановить работу своих магазинов", - говорится в заявлении.

Отмечается, что компания поддержит 2,5 тысячи российских сотрудников, работающих в Decathlon с 2006 года.
На прошлой неделе о приостановке производственной деятельности в России заявила французская Renault. В свою очередь, гендиректор "Ашан" сообщил о продолжении работы в стране, чтобы оказать поддержку клиентам и сотрудникам. Группа Adeo, в которую входит французская сеть гипермаркетов Leroy Merlin, также не намерена останавливать деятельность.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции против юридических и физических лиц. Ряд иностранных компаний заявили о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
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