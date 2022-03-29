https://ria.ru/20220329/bukhenvald-1780715435.html

Россию и Белоруссию не пригласили на годовщину освобождения Бухенвальда

Россию и Белоруссию не пригласили на годовщину освобождения Бухенвальда - РИА Новости, 29.03.2022

Россию и Белоруссию не пригласили на годовщину освобождения Бухенвальда

Официальные делегации из России и Белоруссии не приглашены на церемонию, посвященную 77-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Бухенвальд, сообщили... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:45

2022-03-29T16:45

2022-03-29T17:11

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БЕРЛИН, 29 мар - РИА Новости. Официальные делегации из России и Белоруссии не приглашены на церемонию, посвященную 77-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Бухенвальд, сообщили организаторы мероприятия."Официальные представители из России и Белоруссии не приглашены на памятные мероприятия в этом году. Посольства уже проинформированы об этом решении", - сообщает пресс-служба Фонда мемориалов Бухенвальд и Миттельбау-Дора."Соответствующее письмо получило российское генконсульство в Лейпциге", - сказал источник.Бухенвальд, один из крупнейших гитлеровских концлагерей на территории Германии, был освобожден 11 апреля 1945 года. Во время Второй мировой войны нацисты уничтожили там более 76 тысяч человек.

https://ria.ru/20211020/voyna-1755413072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

великая отечественная война (1941-1945), в мире, белоруссия, германия, россия