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Россию и Белоруссию не пригласили на годовщину освобождения Бухенвальда - РИА Новости, 29.03.2022
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Россию и Белоруссию не пригласили на годовщину освобождения Бухенвальда
Россию и Белоруссию не пригласили на годовщину освобождения Бухенвальда - РИА Новости, 29.03.2022
Россию и Белоруссию не пригласили на годовщину освобождения Бухенвальда
Официальные делегации из России и Белоруссии не приглашены на церемонию, посвященную 77-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Бухенвальд, сообщили... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:45
2022-03-29T17:11
великая отечественная война (1941-1945)
в мире
белоруссия
германия
россия
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БЕРЛИН, 29 мар - РИА Новости. Официальные делегации из России и Белоруссии не приглашены на церемонию, посвященную 77-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Бухенвальд, сообщили организаторы мероприятия."Официальные представители из России и Белоруссии не приглашены на памятные мероприятия в этом году. Посольства уже проинформированы об этом решении", - сообщает пресс-служба Фонда мемориалов Бухенвальд и Миттельбау-Дора."Соответствующее письмо получило российское генконсульство в Лейпциге", - сказал источник.Бухенвальд, один из крупнейших гитлеровских концлагерей на территории Германии, был освобожден 11 апреля 1945 года. Во время Второй мировой войны нацисты уничтожили там более 76 тысяч человек.
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великая отечественная война (1941-1945), в мире, белоруссия, германия, россия
16:45 29.03.2022 (обновлено: 17:11 29.03.2022)
 
Россию и Белоруссию не пригласили на годовщину освобождения Бухенвальда

Российскую и белорусскую делегации не пригласили на годовщину освобождения Бухенвальда

© РИА Новости / Сметанин / Перейти в фотобанкГлавный вход на территорию бывшего концлагеря Бухенвальд
Главный вход на территорию бывшего концлагеря Бухенвальд - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Сметанин
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Главный вход на территорию бывшего концлагеря Бухенвальд. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 мар - РИА Новости. Официальные делегации из России и Белоруссии не приглашены на церемонию, посвященную 77-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Бухенвальд, сообщили организаторы мероприятия.
"Официальные представители из России и Белоруссии не приглашены на памятные мероприятия в этом году. Посольства уже проинформированы об этом решении", - сообщает пресс-служба Фонда мемориалов Бухенвальд и Миттельбау-Дора.
"Соответствующее письмо получило российское генконсульство в Лейпциге", - сказал источник.
Бухенвальд, один из крупнейших гитлеровских концлагерей на территории Германии, был освобожден 11 апреля 1945 года. Во время Второй мировой войны нацисты уничтожили там более 76 тысяч человек.
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