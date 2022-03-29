Воробьев обсудил с жителями планы благоустройства Одинцовского района
© Фото : Константин СеменецВоробьев обсудил с жителями планы благоустройства Одинцовского района
© Фото : Константин Семенец
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Планы благоустройства в муниципалитете обсудил с жителями Одинцовского района губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба областного правительства.
© Фото : Константин СеменецВоробьев обсудил с жителями планы благоустройства Одинцовского района
© Фото : Константин Семенец
Воробьев обсудил с жителями планы благоустройства Одинцовского района
Воробьев подчеркнул, что военным городкам в Подмосковье уделяется большое внимание. За несколько лет области от министерства обороны РФ были переданы 65 таких населенных пунктов, где проживает более 500 тысяч человек.
С 2014 по 2021 год в регионе восстановили инфраструктуру 49 военных городков в 37 муниципалитетах. Эта работа будет продолжена в Балашихе, Богородском, Власихе, Домодедове, Коломне, Орехово-Зуеве, Солнечногорске и других округах.
"Долгое время военные городки не модернизировались. Пять лет назад мы приняли большую программу и каждому военному городку уделяем внимание: и благоустройству общественных пространств, и социальным объектам, стараемся обеспечить заметные перемены. Вместе с министерством обороны приводим в порядок", - отметил губернатор.