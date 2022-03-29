https://ria.ru/20220329/blagoustroystvo-1780732500.html

Воробьев обсудил с жителями планы благоустройства Одинцовского района

Воробьев обсудил с жителями планы благоустройства Одинцовского района - РИА Новости, 29.03.2022

Воробьев обсудил с жителями планы благоустройства Одинцовского района

Планы благоустройства в муниципалитете обсудил с жителями Одинцовского района губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T17:56

2022-03-29T17:56

2022-03-29T17:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

одинцовский район

андрей воробьев

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Планы благоустройства в муниципалитете обсудил с жителями Одинцовского района губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба областного правительства.В рамках поездки губернатор в Кубинке пообщался с женами военнослужащих, которые участвуют в военной спецоперации на Украине.Воробьев подчеркнул, что военным городкам в Подмосковье уделяется большое внимание. За несколько лет области от министерства обороны РФ были переданы 65 таких населенных пунктов, где проживает более 500 тысяч человек.С 2014 по 2021 год в регионе восстановили инфраструктуру 49 военных городков в 37 муниципалитетах. Эта работа будет продолжена в Балашихе, Богородском, Власихе, Домодедове, Коломне, Орехово-Зуеве, Солнечногорске и других округах.

https://realty.ria.ru/20220328/podmoskovye-1780456865.html

московская область (подмосковье)

одинцовский район

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), одинцовский район, андрей воробьев