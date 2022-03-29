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Воробьев обсудил с жителями планы благоустройства Одинцовского района - РИА Новости, 29.03.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220329/blagoustroystvo-1780732500.html
Воробьев обсудил с жителями планы благоустройства Одинцовского района
Воробьев обсудил с жителями планы благоустройства Одинцовского района - РИА Новости, 29.03.2022
Воробьев обсудил с жителями планы благоустройства Одинцовского района
Планы благоустройства в муниципалитете обсудил с жителями Одинцовского района губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:56
2022-03-29T17:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
одинцовский район
андрей воробьев
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Планы благоустройства в муниципалитете обсудил с жителями Одинцовского района губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба областного правительства.В рамках поездки губернатор в Кубинке пообщался с женами военнослужащих, которые участвуют в военной спецоперации на Украине.Воробьев подчеркнул, что военным городкам в Подмосковье уделяется большое внимание. За несколько лет области от министерства обороны РФ были переданы 65 таких населенных пунктов, где проживает более 500 тысяч человек.С 2014 по 2021 год в регионе восстановили инфраструктуру 49 военных городков в 37 муниципалитетах. Эта работа будет продолжена в Балашихе, Богородском, Власихе, Домодедове, Коломне, Орехово-Зуеве, Солнечногорске и других округах.
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московская область (подмосковье), одинцовский район, андрей воробьев
17:56 29.03.2022
 

Воробьев обсудил с жителями планы благоустройства Одинцовского района

© Фото : Константин СеменецВоробьев обсудил с жителями планы благоустройства Одинцовского района
Воробьев обсудил с жителями планы благоустройства Одинцовского района - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Фото : Константин Семенец
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Планы благоустройства в муниципалитете обсудил с жителями Одинцовского района губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба областного правительства.
В рамках поездки губернатор в Кубинке пообщался с женами военнослужащих, которые участвуют в военной спецоперации на Украине.
© Фото : Константин СеменецВоробьев обсудил с жителями планы благоустройства Одинцовского района
Воробьев обсудил с жителями планы благоустройства Одинцовского района - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Фото : Константин Семенец
Воробьев обсудил с жителями планы благоустройства Одинцовского района
Воробьев подчеркнул, что военным городкам в Подмосковье уделяется большое внимание. За несколько лет области от министерства обороны РФ были переданы 65 таких населенных пунктов, где проживает более 500 тысяч человек.
С 2014 по 2021 год в регионе восстановили инфраструктуру 49 военных городков в 37 муниципалитетах. Эта работа будет продолжена в Балашихе, Богородском, Власихе, Домодедове, Коломне, Орехово-Зуеве, Солнечногорске и других округах.
"Долгое время военные городки не модернизировались. Пять лет назад мы приняли большую программу и каждому военному городку уделяем внимание: и благоустройству общественных пространств, и социальным объектам, стараемся обеспечить заметные перемены. Вместе с министерством обороны приводим в порядок", - отметил губернатор.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 13:38Новости Подмосковья
Власти Подмосковья ожидают сохранения спроса на жилье в регионе
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Одинцовский районАндрей Воробьев
 
 
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