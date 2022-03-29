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В России развернули еще десять пунктов временного размещения для беженцев

В России развернули еще десять пунктов временного размещения для беженцев - РИА Новости, 29.03.2022

В России развернули еще десять пунктов временного размещения для беженцев

Десять пунктов временного размещения (ПВР) дополнительно развернули за минувшие семь дней в регионах России для приема беженцев из ДНР и ЛНР, всего в 34... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T11:11

2022-03-29T11:11

2022-03-29T11:11

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

в мире

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Десять пунктов временного размещения (ПВР) дополнительно развернули за минувшие семь дней в регионах России для приема беженцев из ДНР и ЛНР, всего в 34 субъектах страны функционируют 355 пунктов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."С 23 марта на территории России для беженцев дополнительно развернули 10 ПВР", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по состоянию на 06.00 мск вторника в 355 пунктах временного размещения в 34 регионах РФ находились 24,02 тысячи человек, в том числе 10,35 тысячи детей.По данным экстренных служб, всего с начала эскалации конфликта на территорию России прибыли 489,44 тысячи беженцев из ДНР, ЛНР и Украины, среди которых почти 100 тысяч детей.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, в мире