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Ученые нашли новый метод синтеза материалов для альтернативной энергетики
Ученые нашли новый метод синтеза материалов для альтернативной энергетики - РИА Новости, 29.03.2022
Ученые нашли новый метод синтеза материалов для альтернативной энергетики
Новый метод получения качественных термоэлектриков – материалов, преобразующих тепло в электроэнергию, – предложили ученые НИУ "БелГУ". По их словам, новая... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T09:00
2022-03-29T09:00
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Новый метод получения качественных термоэлектриков – материалов, преобразующих тепло в электроэнергию, – предложили ученые НИУ "БелГУ". По их словам, новая технология отличается от аналогов высокой прочностью изделий и большой скоростью их изготовления. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Преобразование бросовой тепловой энергии в электричество с помощью особых термоэлектрических материалов – одно из наиболее перспективных направлений альтернативной энергетики, уверены ученые. Такой подход позволит многократно снизить потери энергии и повысить КПД множества систем в самых разных сферах.Специалисты ЦКП "Технологии и материалы" НИУ "БелГУ" разработали новую технологию создания термоэлектрических материалов для производства высокоэффективных термоэлектрических генераторов и охладителей.“Сегодня лучшие термоэлектрики для наиболее распространенных на практике низкотемпературных условий – теллурид висмута и твердые растворы на его основе. Разработанный нами метод легирования этих соединений позволяет поднять на 5-10% их термоэлектрическую добротность, главную характеристику термоэлектриков", – отметил научный сотрудник ЦКП "Технологии и материалы" НИУ "БелГУ" Максим Япрынцев.Эффективным легирующим элементом для теллурида висмута выступает индий, объяснили ученые. Однако, по их словам, старые методы такой модификации приводили к резкому увеличению хрупкости и ухудшению других механических свойств материалов.Другое ключевое преимущество новой технологии перед аналогами – высокая скорость процессов на всех этапах изготовления, подчеркнули создатели.Предложенная технология, уверены специалисты НИУ "БелГУ", будет полезна при разработке термоэлектрических систем для энергетики, медицины, химической и биологической промышленности, а также при производстве сверхпроводниковой электроники и холодильной техники.Исследование проводится в рамках программы стратегического развития "Приоритет-2030". Изобретение запатентовано, авторы представят его на международной выставке инноваций "HI-TECH" в рамках Петербургской технической ярмарки в апреле 2022 года.
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навигатор абитуриента, технологии, университетская наука, белгород, россия, белгородский государственный университет
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости.
Новый метод получения качественных термоэлектриков – материалов, преобразующих тепло в электроэнергию, – предложили ученые НИУ "БелГУ"
. По их словам, новая технология отличается от аналогов высокой прочностью изделий и большой скоростью их изготовления. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Преобразование бросовой тепловой энергии в электричество с помощью особых термоэлектрических материалов – одно из наиболее перспективных направлений альтернативной энергетики, уверены ученые. Такой подход позволит многократно снизить потери энергии и повысить КПД множества систем в самых разных сферах.
Специалисты ЦКП "Технологии и материалы" НИУ "БелГУ" разработали новую технологию создания термоэлектрических материалов для производства высокоэффективных термоэлектрических генераторов и охладителей.
“Сегодня лучшие термоэлектрики для наиболее распространенных на практике низкотемпературных условий – теллурид висмута и твердые растворы на его основе. Разработанный нами метод легирования этих соединений позволяет поднять на 5-10% их термоэлектрическую добротность, главную характеристику термоэлектриков", – отметил научный сотрудник ЦКП "Технологии и материалы" НИУ "БелГУ" Максим Япрынцев.
Эффективным легирующим элементом для теллурида висмута выступает индий, объяснили ученые. Однако, по их словам, старые методы такой модификации приводили к резкому увеличению хрупкости и ухудшению других механических свойств материалов.
"Наш подход позволяет успешно легировать индием любые соединения на основе теллурида висмута без ухудшения их свойств, в результате чего существенно снижается электрическое сопротивление материалов. Операция проходит в режиме сольвотермально-микроволнового синтеза", – сообщил Максим Япрынцев.
Другое ключевое преимущество новой технологии перед аналогами – высокая скорость процессов на всех этапах изготовления, подчеркнули создатели.
Предложенная технология, уверены специалисты НИУ "БелГУ", будет полезна при разработке термоэлектрических систем для энергетики, медицины, химической и биологической промышленности, а также при производстве сверхпроводниковой электроники и холодильной техники.
Исследование проводится в рамках программы стратегического развития "Приоритет-2030". Изобретение запатентовано, авторы представят его на международной выставке инноваций "HI-TECH" в рамках Петербургской технической ярмарки в апреле 2022 года.