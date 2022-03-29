https://ria.ru/20220329/bayden-1780724708.html

Байдену написали шпаргалку для разъяснений заявления о Путине

Байдену написали шпаргалку для разъяснений заявления о Путине - РИА Новости, 29.03.2022

Байдену написали шпаргалку для разъяснений заявления о Путине

После серии опасных экспромтов президента США Джо Байдена его пресс-служба не стала ничего оставлять на волю случая и жестко "заскриптовала" следующий сеанс... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T17:14

2022-03-29T17:14

2022-03-29T17:17

в мире

владимир путин

сша

россия

польша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. После серии опасных экспромтов президента США Джо Байдена его пресс-служба не стала ничего оставлять на волю случая и жестко "заскриптовала" следующий сеанс общения с прессой.На фотографию, которую выложил в Twitter корреспондент агентства Рейтер, попала "шпаргалка" с заранее согласованными вопросами и заготовленными ответами на них, которые подтверждали неизменность позиций США."Я выражал моральное возмущение, которое испытывал к действиям этого человека. Я не артикулировал изменение политики", - говорится в тезисах для разъяснения слов Байдена о том, что президент РФ Владимир Путин более не может оставаться у власти.Вопросы, прозвучавшие накануне в Белом доме, и ответы на них в целом соответствовали содержанию "шпаргалки".Необходимость в разъяснениях возникла после того, как в заявлениях Байдена, прозвучавших во время его визита в Польшу, аудитория услышала намеки на возможность встречного применения химического оружия, отправки американских десантников на Украину и намерение добиваться смены режима в России.

https://ria.ru/20220329/bayden-1780635025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, сша, россия, польша, джо байден