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Байдену написали шпаргалку для разъяснений заявления о Путине - РИА Новости, 29.03.2022
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Байдену написали шпаргалку для разъяснений заявления о Путине
Байдену написали шпаргалку для разъяснений заявления о Путине - РИА Новости, 29.03.2022
Байдену написали шпаргалку для разъяснений заявления о Путине
После серии опасных экспромтов президента США Джо Байдена его пресс-служба не стала ничего оставлять на волю случая и жестко "заскриптовала" следующий сеанс... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:14
2022-03-29T17:17
в мире
владимир путин
сша
россия
польша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. После серии опасных экспромтов президента США Джо Байдена его пресс-служба не стала ничего оставлять на волю случая и жестко "заскриптовала" следующий сеанс общения с прессой.На фотографию, которую выложил в Twitter корреспондент агентства Рейтер, попала "шпаргалка" с заранее согласованными вопросами и заготовленными ответами на них, которые подтверждали неизменность позиций США."Я выражал моральное возмущение, которое испытывал к действиям этого человека. Я не артикулировал изменение политики", - говорится в тезисах для разъяснения слов Байдена о том, что президент РФ Владимир Путин более не может оставаться у власти.Вопросы, прозвучавшие накануне в Белом доме, и ответы на них в целом соответствовали содержанию "шпаргалки".Необходимость в разъяснениях возникла после того, как в заявлениях Байдена, прозвучавших во время его визита в Польшу, аудитория услышала намеки на возможность встречного применения химического оружия, отправки американских десантников на Украину и намерение добиваться смены режима в России.
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в мире, владимир путин, сша, россия, польша, джо байден
17:14 29.03.2022 (обновлено: 17:17 29.03.2022)
 
Байдену написали шпаргалку для разъяснений заявления о Путине

Президенту США Байдену написали шпаргалку для разъяснений заявления о Путине

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден
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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. После серии опасных экспромтов президента США Джо Байдена его пресс-служба не стала ничего оставлять на волю случая и жестко "заскриптовала" следующий сеанс общения с прессой.
На фотографию, которую выложил в Twitter корреспондент агентства Рейтер, попала "шпаргалка" с заранее согласованными вопросами и заготовленными ответами на них, которые подтверждали неизменность позиций США.
"Я выражал моральное возмущение, которое испытывал к действиям этого человека. Я не артикулировал изменение политики", - говорится в тезисах для разъяснения слов Байдена о том, что президент РФ Владимир Путин более не может оставаться у власти.
Вопросы, прозвучавшие накануне в Белом доме, и ответы на них в целом соответствовали содержанию "шпаргалки".
Необходимость в разъяснениях возникла после того, как в заявлениях Байдена, прозвучавших во время его визита в Польшу, аудитория услышала намеки на возможность встречного применения химического оружия, отправки американских десантников на Украину и намерение добиваться смены режима в России.
Президент США Джо Байден выступает с речью в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
12:04
The Guardian: вместо дипломатии Байден "скачет вдоль украинской границы"
 
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