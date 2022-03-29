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В МИД надеются, что Байден не совершит непоправимого под действием эмоций - РИА Новости, 29.03.2022
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В МИД надеются, что Байден не совершит непоправимого под действием эмоций
В МИД надеются, что Байден не совершит непоправимого под действием эмоций - РИА Новости, 29.03.2022
В МИД надеются, что Байден не совершит непоправимого под действием эмоций
Россия надеется, что эмоциональность президента США Джо Байдена, на которую в Белом доме списали резкие высказывания в адрес главы российского государства... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:11
2022-03-29T16:18
джо байден
в мире
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия надеется, что эмоциональность президента США Джо Байдена, на которую в Белом доме списали резкие высказывания в адрес главы российского государства Владимира Путина, не приведет мир на грань катастрофы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Хотела бы выразить надежду, что подобные эмоции, на которые списали в Белом доме заявления Байдена, они не приведут к тому, что под их действием президент США совершит чего-нибудь непоправимого и опасного для всего мира. Если говорят, что это эмоции, вы же понимаете, что это начинает превалировать над разумом, профессионализмом, логикой. Как бы не получилось так, что подобные эмоциональные состояния не привели бы мир на грань катастрофы", - сказала Захарова на брифинге.
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джо байден, в мире, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
16:11 29.03.2022 (обновлено: 16:18 29.03.2022)
 
В МИД надеются, что Байден не совершит непоправимого под действием эмоций

В МИД выразили надежду, что Байден не совершит непоправимого под действием эмоций

© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl / Slawomir KaminskiПрезидент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl / Slawomir Kaminski
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия надеется, что эмоциональность президента США Джо Байдена, на которую в Белом доме списали резкие высказывания в адрес главы российского государства Владимира Путина, не приведет мир на грань катастрофы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хотела бы выразить надежду, что подобные эмоции, на которые списали в Белом доме заявления Байдена, они не приведут к тому, что под их действием президент США совершит чего-нибудь непоправимого и опасного для всего мира. Если говорят, что это эмоции, вы же понимаете, что это начинает превалировать над разумом, профессионализмом, логикой. Как бы не получилось так, что подобные эмоциональные состояния не привели бы мир на грань катастрофы", - сказала Захарова на брифинге.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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Джо БайденВ миреСШАРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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