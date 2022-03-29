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Fox News: Байден терпит одно фиаско за другим - РИА Новости, 29.03.2022
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Байден за год разрушил все то, что США выстраивали годами
Fox News: Байден терпит одно фиаско за другим - РИА Новости, 29.03.2022
Байден за год разрушил все то, что США выстраивали годами
Президент США Джо Байден разрушил все то, чего добился его предшественник Дональд Трамп на международной арене, заявил ведущий программы The Next Revolution на... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T09:50
2022-03-29T11:42
в мире
россия
тегеран (город)
иран
нато
keystone
сша
джо байден
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден разрушил все то, чего добился его предшественник Дональд Трамп на международной арене, заявил ведущий программы The Next Revolution на телеканале Fox News Стив Хилтон.По его словам, Байден терпит одно фиаско за другим, и ни один президент за всю историю Соединенных Штатов не смог нанести столько ущерба за первый год нахождения у власти.В частности, при Трампе Вашингтон укреплял союзы и успешно противостоял Китаю, считает Хилтон. В то же время нынешний президент разрушает американскую экономику и в каждой заграничной поездке лишь позорит себя и всю страну. В списке неудач Байдена, по мнению телеведущего, числятся отмена строительства нефтепровода Keystone XL, постыдное бегство войск из Афганистана, разрушение связей со многими государствами и провоцирование России."Вот к чему привели нас эти гении международной политики с их многолетним опытом. Теперь они заявляют, что это Байден возглавил объединение союзников по НАТО. Хватит нести чушь. &lt;…&gt; Это не Байден мобилизовал НАТО, а Путин, которому не нравится перспектива размещения натовских ракет у себя под боком. Байден не укрепляет наши альянсы, а разрушает их", — отметил Хилтон, приведя в пример потерю прогресса в отношениях с Саудовской Аравией, Индией, Северной Кореей и многими другими странами.В свою очередь, главным унижением для США телеведущий назвал "благодарность Ирану за продвижение их ядерных амбиций". По его словам, закрытие АЭС в Америке и возвращение в сделку с Тегераном стало воплощением "блестящего" плана Байдена. Учитывая рост напряженности в Европе, разрушение союзов и ослабевание Соединенных Штатов, сложно представить себе более отвратительную и непоследовательную политику, чем при нынешнем президенте, подытожил Хилтон.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220329/katastrofa-1780591567.html
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в мире, россия, тегеран (город), иран, нато, keystone, сша, джо байден
09:50 29.03.2022 (обновлено: 11:42 29.03.2022)
 
Fox News: Байден терпит одно фиаско за другим

Fox News: Байден навредил международным отношениям больше, чем любой его предшественник

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден разрушил все то, чего добился его предшественник Дональд Трамп на международной арене, заявил ведущий программы The Next Revolution на телеканале Fox News Стив Хилтон.
По его словам, Байден терпит одно фиаско за другим, и ни один президент за всю историю Соединенных Штатов не смог нанести столько ущерба за первый год нахождения у власти.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
06:08
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В частности, при Трампе Вашингтон укреплял союзы и успешно противостоял Китаю, считает Хилтон. В то же время нынешний президент разрушает американскую экономику и в каждой заграничной поездке лишь позорит себя и всю страну. В списке неудач Байдена, по мнению телеведущего, числятся отмена строительства нефтепровода Keystone XL, постыдное бегство войск из Афганистана, разрушение связей со многими государствами и провоцирование России.
"Вот к чему привели нас эти гении международной политики с их многолетним опытом. Теперь они заявляют, что это Байден возглавил объединение союзников по НАТО. Хватит нести чушь. <…> Это не Байден мобилизовал НАТО, а Путин, которому не нравится перспектива размещения натовских ракет у себя под боком. Байден не укрепляет наши альянсы, а разрушает их", — отметил Хилтон, приведя в пример потерю прогресса в отношениях с Саудовской Аравией, Индией, Северной Кореей и многими другими странами.
В свою очередь, главным унижением для США телеведущий назвал "благодарность Ирану за продвижение их ядерных амбиций". По его словам, закрытие АЭС в Америке и возвращение в сделку с Тегераном стало воплощением "блестящего" плана Байдена. Учитывая рост напряженности в Европе, разрушение союзов и ослабевание Соединенных Штатов, сложно представить себе более отвратительную и непоследовательную политику, чем при нынешнем президенте, подытожил Хилтон.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
08:00
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В миреРоссияТегеран (город)ИранНАТОKeystoneСШАДжо Байден
 
 
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