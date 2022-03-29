https://ria.ru/20220329/bayden-1780595885.html

Китайская Global Times прокомментировала высказывания Байдена о Путине

Китайская Global Times прокомментировала высказывания Байдена о Путине - РИА Новости, 29.03.2022

Китайская Global Times прокомментировала высказывания Байдена о Путине

Высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине были неразумными и безответственными, а попытки американской пропагандистской... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T08:32

2022-03-29T08:32

2022-03-29T08:32

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ПЕКИН, 29 мар – РИА Новости. Высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине были неразумными и безответственными, а попытки американской пропагандистской машины сгладить ситуацию не могут преуменьшить факт, что такие резкие заявления в сложный период способны еще больше накалить ситуацию, говорится в статье китайского государственного издания Global Times.Авторы статьи отмечают, что после того, как Байден заявил в субботу, что президент России "не может оставаться у власти", и Белый дом, и некоторые американские законодатели поспешили потушить пожар, устроенный их президентом.Но как бы хорошо ни работала пропагандистская машина Байдена, указали в Global Times, она не может преуменьшить тот факт, что столь резкое заявление в сложный период может еще больше накалить ситуацию.Отмечается, что в то время, когда на Украине продолжается кризис, высказывания американского президента могут привести к крайне опасным последствиям.Научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян, комментируя заявления Байдена, отметил, что Путин является своего рода "занозой" для Байдена, так как именно Байден сыграл важную роль в качестве человека, принимающего внешнеполитические решения в украинском вопросе в 2014 году, но он не смог добиться того, чего хотели США. Теперь украинский кризис снова стал проблемой для Байдена.По словам эксперта, недавний опрос показывает, что уровень одобрения работы президента Байдена упал до 34%, при том, что 52% американцев недовольны его действиями на посту главы государства, а 14% не могут уверенно выразить свое отношение.Враждебность Байдена, добавил Люй Сян, нельзя обратить вспять: кажется, что его конечная цель — разрушить другую ядерную державу и свергнуть ее руководство. Многие всерьез опасаются, что украинский кризис выйдет из-под контроля и перерастет в ядерную войну."Многие драки начинаются с ссоры. Оскорбительное высказывание может иметь ряд политических последствий… После "холодной войны" США вели множество войн со странами, не способными обеспечить противовоздушную оборону. Однако Россия способна не только обеспечить противовоздушную оборону, она также способна преодолеть ПВО США", — сказал Люй Сян.Байден в прошлую субботу выступил в польской столице с продолжительной речью, которая была посвящена ситуации на Украине. Выступление президента США содержало многочисленные обвинения в адрес РФ и ее руководства в связи с проводимой Москвой специальной военной операцией в этой стране. В том числе он заявил, что российский лидер "не может оставаться у власти".Белый дом поспешил объяснить, что глава администрации не призывал к смене руководства РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством.Американские СМИ в воскресенье сообщили, что в финальном тексте речи не было высказывания о российском руководстве, помощники главы США были удивлены его импровизацией.Байден в последнее время регулярно позволяет себе недипломатичные высказывания о Путине.В Кремле называли недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.

https://ria.ru/20220329/katastrofa-1780591567.html

https://ria.ru/20220328/bayden-1780578218.html

https://ria.ru/20220329/bayden-1780551294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дмитрий песков, сша, москва, россия