https://ria.ru/20220329/alyans-1780582920.html

FT: президент Эстонии заявил, что НАТО следует укреплять восточное крыло

FT: президент Эстонии заявил, что НАТО следует укреплять восточное крыло - РИА Новости, 29.03.2022

FT: президент Эстонии заявил, что НАТО следует укреплять восточное крыло

Президент Эстонии Алар Карис заявил изданию Financial Times, что НАТО нужно укрепить восточное крыло альянса. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T00:30

2022-03-29T00:30

2022-03-29T00:39

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 мар - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис заявил изданию Financial Times, что НАТО нужно укрепить восточное крыло альянса.Он заявил, что пока Россия продолжает спецоперацию на Украине, жителям Эстонии надо быть готовыми к изменениям в привычном образе жизни, "неотъемлемой частью которого во многих европейских странах являются российские нефть и газ".По его словам, постоянное присутствие НАТО в Эстонии подчеркивает, что страны Балтии и Польша находятся "в равном положении" с Германией, Италией или Великобританией.Ранее премьер Эстонии Кая Каллас, выступая на саммите НАТО, призывала альянс разработать долгосрочные решения по укреплению обороны Эстонии и разместить в стране дивизию НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что наращивание группировки НАТО на восточном фланге носит откровенно провокационный характер, а сдерживание России стало вновь главным предназначением блока.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, нато, в мире, эстония