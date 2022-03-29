https://ria.ru/20220329/aktivy-1780589477.html

СМИ: сенаторы США предложили направить российские активы на помощь Украине

СМИ: сенаторы США предложили направить российские активы на помощь Украине - РИА Новости, 29.03.2022

СМИ: сенаторы США предложили направить российские активы на помощь Украине

Сенаторы от обеих главных американских партий внесут инициативу, предусматривающую использование конфискованных российских активов для восстановления Украины и... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T04:43

2022-03-29T04:43

2022-03-29T10:12

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ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости. Сенаторы от обеих главных американских партий внесут инициативу, предусматривающую использование конфискованных российских активов для восстановления Украины и помощи беженцам, сообщает портал Axios.Законопроект "о помощи Украине" представлен демократом от штата Колорадо Майклом Беннетом и республиканцем от штата Огайо Робом Портманом.Как утверждают авторы документа, Украина нуждается в помощи из-за ситуации с беженцами. После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины только в Евросоюзе заморозили активы 862 россиян и 53 российских организаций. В Бельгии за первые две недели марта заблокировали российские активы на десять миллиардов евро. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал такие действия Запада экономической войной без правил против России. Он отметил, что подобный шаг разрушит весь мировой экономический уклад, так как наносит удар по основе рыночной экономики — неприкосновенности частной собственности.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также сообщило о гибели более тысячи мирных жителей в зоне эскалации.На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты продолжают удерживать мирных жителей в качестве живого щита — свыше четырех с половиной миллионов человек в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах.

https://ria.ru/20220329/yaponiya-1780588409.html

https://ria.ru/20220328/produkty-1780580681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, в мире, украина, сша