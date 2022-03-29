04:43 29.03.2022 (обновлено: 10:12 29.03.2022)
СМИ: сенаторы США предложили направить российские активы на помощь Украине
Axios: сенаторы США предложили направить изъятые российские активы на помощь Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание сената
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание сената
ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости. Сенаторы от обеих главных американских партий внесут инициативу, предусматривающую использование конфискованных российских активов для восстановления Украины и помощи беженцам, сообщает портал Axios.
Как утверждают авторы документа, Украина нуждается в помощи из-за ситуации с беженцами.
"Один из способов помочь — это перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации и предоставлению этих средств народу Украины для помощи в текущей гуманитарной деятельности", — приводит издание слова Портмана.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал такие действия Запада экономической войной без правил против России. Он отметил, что подобный шаг разрушит весь мировой экономический уклад, так как наносит удар по основе рыночной экономики — неприкосновенности частной собственности.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также сообщило о гибели более тысячи мирных жителей в зоне эскалации.
На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты продолжают удерживать мирных жителей в качестве живого щита — свыше четырех с половиной миллионов человек в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах.