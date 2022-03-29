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"Аэрофлот" уточнил расписание рейсов из Сочи в Стамбул - РИА Новости, 29.03.2022
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Туризм
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"Аэрофлот" уточнил расписание рейсов из Сочи в Стамбул
"Аэрофлот" уточнил расписание рейсов из Сочи в Стамбул - РИА Новости, 29.03.2022
"Аэрофлот" уточнил расписание рейсов из Сочи в Стамбул
АТОР). РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:19
2022-03-29T16:22
туризм
аэрофлот
sukhoi superjet
сочи
аэропорт
турция
стамбул
россия (авиакомпания)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" уточнила расписание прямых рейсов из Сочи в Стамбул, сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).С российского курорта лайнеры будут отправляться ежедневно в 09:55, 18:00 и 23:55. Из Стамбула вылеты назначены на 02:55, 12:50 и 20:50 пять раз в неделю — по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время в пути — около двух часов.Рейсы по новой полетной программе будут выполняться авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на лайнерах SSJ100 с 7 апреля.Уточняется, что билеты уже поступили в продажу: их можно приобрести в офисах перевозчика, на сайте или в мобильном приложении. Стоимость — 25 тысяч рублей с человека в одну сторону.
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аэрофлот, sukhoi superjet, сочи, аэропорт, турция, стамбул, россия (авиакомпания), новости - туризм, авиабилеты, туризм, туристы
13:19 29.03.2022 (обновлено: 16:22 29.03.2022)
 
"Аэрофлот" уточнил расписание рейсов из Сочи в Стамбул

Авиакомпания "Аэрофлот" уточнила время вылета рейсов в Стамбул из Сочи

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Сочи
Международный аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" уточнила расписание прямых рейсов из Сочи в Стамбул, сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).
С российского курорта лайнеры будут отправляться ежедневно в 09:55, 18:00 и 23:55. Из Стамбула вылеты назначены на 02:55, 12:50 и 20:50 пять раз в неделю — по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время в пути — около двух часов.
Рейсы по новой полетной программе будут выполняться авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на лайнерах SSJ100 с 7 апреля.
Уточняется, что билеты уже поступили в продажу: их можно приобрести в офисах перевозчика, на сайте или в мобильном приложении. Стоимость — 25 тысяч рублей с человека в одну сторону.
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