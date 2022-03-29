https://ria.ru/20220329/aeroflot-1780645267.html

"Аэрофлот" уточнил расписание рейсов из Сочи в Стамбул

"Аэрофлот" уточнил расписание рейсов из Сочи в Стамбул - РИА Новости, 29.03.2022

"Аэрофлот" уточнил расписание рейсов из Сочи в Стамбул

АТОР). РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T13:19

2022-03-29T13:19

2022-03-29T16:22

туризм

аэрофлот

sukhoi superjet

сочи

аэропорт

турция

стамбул

россия (авиакомпания)

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" уточнила расписание прямых рейсов из Сочи в Стамбул, сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).С российского курорта лайнеры будут отправляться ежедневно в 09:55, 18:00 и 23:55. Из Стамбула вылеты назначены на 02:55, 12:50 и 20:50 пять раз в неделю — по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время в пути — около двух часов.Рейсы по новой полетной программе будут выполняться авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на лайнерах SSJ100 с 7 апреля.Уточняется, что билеты уже поступили в продажу: их можно приобрести в офисах перевозчика, на сайте или в мобильном приложении. Стоимость — 25 тысяч рублей с человека в одну сторону.

https://ria.ru/20220328/azimut-1780463490.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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