https://ria.ru/20220329/aeroflot-1780645267.html
"Аэрофлот" уточнил расписание рейсов из Сочи в Стамбул
"Аэрофлот" уточнил расписание рейсов из Сочи в Стамбул - РИА Новости, 29.03.2022
"Аэрофлот" уточнил расписание рейсов из Сочи в Стамбул
АТОР). РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:19
2022-03-29T13:19
2022-03-29T16:22
туризм
аэрофлот
sukhoi superjet
сочи
аэропорт
турция
стамбул
россия (авиакомпания)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" уточнила расписание прямых рейсов из Сочи в Стамбул, сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).С российского курорта лайнеры будут отправляться ежедневно в 09:55, 18:00 и 23:55. Из Стамбула вылеты назначены на 02:55, 12:50 и 20:50 пять раз в неделю — по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время в пути — около двух часов.Рейсы по новой полетной программе будут выполняться авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на лайнерах SSJ100 с 7 апреля.Уточняется, что билеты уже поступили в продажу: их можно приобрести в офисах перевозчика, на сайте или в мобильном приложении. Стоимость — 25 тысяч рублей с человека в одну сторону.
https://ria.ru/20220328/azimut-1780463490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, sukhoi superjet, сочи, аэропорт, турция, стамбул, россия (авиакомпания), новости - туризм, авиабилеты, туризм, туристы
13:19 29.03.2022 (обновлено: 16:22 29.03.2022)
"Аэрофлот" уточнил расписание рейсов из Сочи в Стамбул
Авиакомпания "Аэрофлот" уточнила время вылета рейсов в Стамбул из Сочи
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" уточнила расписание прямых рейсов из Сочи в Стамбул, сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).
С российского курорта лайнеры будут отправляться ежедневно в 09:55, 18:00 и 23:55. Из Стамбула вылеты назначены на 02:55, 12:50 и 20:50 пять раз в неделю — по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время в пути — около двух часов.
Рейсы по новой полетной программе будут выполняться авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на лайнерах SSJ100 с 7 апреля.
Уточняется, что билеты уже поступили в продажу: их можно приобрести в офисах перевозчика, на сайте или в мобильном приложении. Стоимость — 25 тысяч рублей с человека в одну сторону.