https://ria.ru/20220329/adg-1780616166.html

В Германии посоветовали украинскому послу "не раздражать глупыми речами"

В Германии посоветовали украинскому послу "не раздражать глупыми речами" - РИА Новости, 29.03.2022

В Германии посоветовали украинскому послу "не раздражать глупыми речами"

Председатель парламентской группы партии "Альтернатива для Германии" земли Мекленбург — Передняя Померания Николаус Крамер жестко высказался в адрес посла... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T10:46

2022-03-29T10:46

2022-03-29T13:08

в мире

россия

украина

евросоюз

северный поток — 2

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Председатель парламентской группы партии "Альтернатива для Германии" земли Мекленбург — Передняя Померания Николаус Крамер жестко высказался в адрес посла Украины в Германии Андрея Мельника, пишет газета Nordkurier.Немецкий парламентарий обвинил Мельника в неуважении к закону и усомнился в его компетентности."Очевидно, Мельник не очень хорошо ладит с верховенством права. Это неудивительно. Он публично защищает правоэкстремистский батальон "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело. — Прим. ред.), ответственный за военные преступления. Я советую ему защищать свою страну с оружием в руках, а не раздражать глупыми речами из своего берлинского офиса. Так он даже сможет принести пользу, поскольку дипломатия, очевидно, не его конек", — заявил Крамер.Как отмечает СМИ, такую реакцию главы парламентской фракции спровоцировали нападки Мельника. Посол указал на отказ партий СДПГ, "Левых" и "АДГ" в парламенте передать Украине средства из распускаемого сейчас фонда Climate Foundation MV. Его создали ранее для содействия запуску газопровода "Северный поток — 2".Украинский посол также выражал свое возмущение тем, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на поставки энергоносителей из России.

https://ria.ru/20220328/neft-1780381598.html

https://ria.ru/20210529/reparatsii-1734743178.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, украина, евросоюз, северный поток — 2