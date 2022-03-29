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В Германии посоветовали украинскому послу "не раздражать глупыми речами" - РИА Новости, 29.03.2022
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В Германии посоветовали украинскому послу "не раздражать глупыми речами"
В Германии посоветовали украинскому послу "не раздражать глупыми речами" - РИА Новости, 29.03.2022
В Германии посоветовали украинскому послу "не раздражать глупыми речами"
Председатель парламентской группы партии "Альтернатива для Германии" земли Мекленбург — Передняя Померания Николаус Крамер жестко высказался в адрес посла... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:46
2022-03-29T13:08
в мире
россия
украина
евросоюз
северный поток — 2
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Председатель парламентской группы партии "Альтернатива для Германии" земли Мекленбург — Передняя Померания Николаус Крамер жестко высказался в адрес посла Украины в Германии Андрея Мельника, пишет газета Nordkurier.Немецкий парламентарий обвинил Мельника в неуважении к закону и усомнился в его компетентности."Очевидно, Мельник не очень хорошо ладит с верховенством права. Это неудивительно. Он публично защищает правоэкстремистский батальон "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело. — Прим. ред.), ответственный за военные преступления. Я советую ему защищать свою страну с оружием в руках, а не раздражать глупыми речами из своего берлинского офиса. Так он даже сможет принести пользу, поскольку дипломатия, очевидно, не его конек", — заявил Крамер.Как отмечает СМИ, такую реакцию главы парламентской фракции спровоцировали нападки Мельника. Посол указал на отказ партий СДПГ, "Левых" и "АДГ" в парламенте передать Украине средства из распускаемого сейчас фонда Climate Foundation MV. Его создали ранее для содействия запуску газопровода "Северный поток — 2".Украинский посол также выражал свое возмущение тем, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на поставки энергоносителей из России.
https://ria.ru/20220328/neft-1780381598.html
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в мире, россия, украина, евросоюз, северный поток — 2
10:46 29.03.2022 (обновлено: 13:08 29.03.2022)
 
В Германии посоветовали украинскому послу "не раздражать глупыми речами"

Глава фракции АДГ уличил посла Украины в Германии Мельника в поддержке неонацистов

© Фото : МЗС УкраїниПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Фото : МЗС України
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Председатель парламентской группы партии "Альтернатива для Германии" земли Мекленбург — Передняя Померания Николаус Крамер жестко высказался в адрес посла Украины в Германии Андрея Мельника, пишет газета Nordkurier.
Немецкий парламентарий обвинил Мельника в неуважении к закону и усомнился в его компетентности.
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"Очевидно, Мельник не очень хорошо ладит с верховенством права. Это неудивительно. Он публично защищает правоэкстремистский батальон "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело. — Прим. ред.), ответственный за военные преступления. Я советую ему защищать свою страну с оружием в руках, а не раздражать глупыми речами из своего берлинского офиса. Так он даже сможет принести пользу, поскольку дипломатия, очевидно, не его конек", — заявил Крамер.
Как отмечает СМИ, такую реакцию главы парламентской фракции спровоцировали нападки Мельника. Посол указал на отказ партий СДПГ, "Левых" и "АДГ" в парламенте передать Украине средства из распускаемого сейчас фонда Climate Foundation MV. Его создали ранее для содействия запуску газопровода "Северный поток — 2".
Украинский посол также выражал свое возмущение тем, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на поставки энергоносителей из России.
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