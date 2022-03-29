https://ria.ru/20220329/abramovich-1780647658.html
В Кремле опровергли сообщения об "отравлении" Абрамовича
В Кремле опровергли сообщения об "отравлении" Абрамовича - РИА Новости, 29.03.2022
В Кремле опровергли сообщения об "отравлении" Абрамовича
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о якобы отравлении бизнесмена Романа Абрамовича, назвав их лишь частью информационной войны. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:49
2022-03-29T12:49
2022-03-29T12:49
роман абрамович
дмитрий песков
турция
стамбул
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о якобы отравлении бизнесмена Романа Абрамовича, назвав их лишь частью информационной войны.Как стало известно ранее, Абрамович сегодня присутствовал во дворце Долмабахче во время приветствия участников переговоров России и Украины президентом Турции Тайипом Эрдоганом."Это часть информационной кампании, часть информационных диверсий, это часть информационной войны. Эти сообщения безусловно не соответствуют действительности, уже были заявления представителей того же Абрамовича. И, собственно, всех членов делегации сейчас показывают по экранам телевидения в Стамбуле ", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать информацию о якобы отравлении бизнесмена Абрамовича, которая появилась накануне очередного раунда переговоров РФ и Украины.Пресс-секретарь президента РФ еще раз призвал тщательно "фильтровать потоки информации".
https://ria.ru/20220329/abramovich-1780616334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман абрамович, дмитрий песков, турция, стамбул, россия
В Кремле опровергли сообщения об "отравлении" Абрамовича
Песков назвал сообщения об отравлении Абрамовича частью информационной войны