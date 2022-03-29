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В Кремле прокомментировали участие Абрамовича в переговорах Москвы и Киева - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/abramovich-1780646669.html
В Кремле прокомментировали участие Абрамовича в переговорах Москвы и Киева
В Кремле прокомментировали участие Абрамовича в переговорах Москвы и Киева - РИА Новости, 29.03.2022
В Кремле прокомментировали участие Абрамовича в переговорах Москвы и Киева
Участие бизнесмена Романа Абрамовича в контактах между Россией и Украиной одобрено обеими сторонами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:44
2022-03-29T13:21
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
роман абрамович
россия
украина
стамбул
владимир мединский
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Участие бизнесмена Романа Абрамовича в контактах между Россией и Украиной одобрено обеими сторонами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник корреспондент РИА Новости сообщил, что Абрамович присутствовал во дворце Долмабахче во время приветствия участников переговоров России и Украины в Стамбуле президентом Турции Тайипом Эрдоганом. "Для того чтобы осуществлять контакты между двумя сторонами, нужно, соответственно, получить с двух сторон одобрение, и в случае с Абрамовичем это одобрение есть с двух сторон", - сказал пресс-секретарь президента РФ."Роман Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной, и он не является официальным членом делегации", - отметил Песков."С нашей стороны он (Абрамович - ред.) также присутствует сегодня в Стамбуле", - добавил пресс-секретарь, напомнив, что российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
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дмитрий песков, роман абрамович, россия, украина, стамбул, владимир мединский
12:44 29.03.2022 (обновлено: 13:21 29.03.2022)
 
В Кремле прокомментировали участие Абрамовича в переговорах Москвы и Киева

Песков: бизнесмен Абрамович задействован в обеспечении контактов между Россией и Украиной

© POOL / Перейти в фотобанкБизнесмен Роман Абрамович во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Бизнесмен Роман Абрамович во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
© POOL
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Бизнесмен Роман Абрамович во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Участие бизнесмена Романа Абрамовича в контактах между Россией и Украиной одобрено обеими сторонами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник корреспондент РИА Новости сообщил, что Абрамович присутствовал во дворце Долмабахче во время приветствия участников переговоров России и Украины в Стамбуле президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
"Для того чтобы осуществлять контакты между двумя сторонами, нужно, соответственно, получить с двух сторон одобрение, и в случае с Абрамовичем это одобрение есть с двух сторон", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
"Роман Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной, и он не является официальным членом делегации", - отметил Песков.
"С нашей стороны он (Абрамович - ред.) также присутствует сегодня в Стамбуле", - добавил пресс-секретарь, напомнив, что российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и предприниматель Роман Абрамович перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
10:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Абрамович встретился с Эрдоганом перед переговорами России и Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДмитрий ПесковРоман АбрамовичРоссияУкраинаСтамбулВладимир Мединский
 
 
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