https://ria.ru/20220329/abramovich-1780646669.html
В Кремле прокомментировали участие Абрамовича в переговорах Москвы и Киева
В Кремле прокомментировали участие Абрамовича в переговорах Москвы и Киева - РИА Новости, 29.03.2022
В Кремле прокомментировали участие Абрамовича в переговорах Москвы и Киева
Участие бизнесмена Романа Абрамовича в контактах между Россией и Украиной одобрено обеими сторонами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:44
2022-03-29T12:44
2022-03-29T13:21
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
роман абрамович
россия
украина
стамбул
владимир мединский
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Участие бизнесмена Романа Абрамовича в контактах между Россией и Украиной одобрено обеими сторонами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник корреспондент РИА Новости сообщил, что Абрамович присутствовал во дворце Долмабахче во время приветствия участников переговоров России и Украины в Стамбуле президентом Турции Тайипом Эрдоганом. "Для того чтобы осуществлять контакты между двумя сторонами, нужно, соответственно, получить с двух сторон одобрение, и в случае с Абрамовичем это одобрение есть с двух сторон", - сказал пресс-секретарь президента РФ."Роман Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной, и он не является официальным членом делегации", - отметил Песков."С нашей стороны он (Абрамович - ред.) также присутствует сегодня в Стамбуле", - добавил пресс-секретарь, напомнив, что российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
https://ria.ru/20220329/abramovich-1780610860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, роман абрамович, россия, украина, стамбул, владимир мединский
12:44 29.03.2022 (обновлено: 13:21 29.03.2022)
В Кремле прокомментировали участие Абрамовича в переговорах Москвы и Киева
Песков: бизнесмен Абрамович задействован в обеспечении контактов между Россией и Украиной