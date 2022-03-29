https://ria.ru/20220329/abramovich-1780646669.html

В Кремле прокомментировали участие Абрамовича в переговорах Москвы и Киева

В Кремле прокомментировали участие Абрамовича в переговорах Москвы и Киева - РИА Новости, 29.03.2022

В Кремле прокомментировали участие Абрамовича в переговорах Москвы и Киева

Участие бизнесмена Романа Абрамовича в контактах между Россией и Украиной одобрено обеими сторонами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:44

2022-03-29T12:44

2022-03-29T13:21

обострение ситуации в днр и лнр

дмитрий песков

роман абрамович

россия

украина

стамбул

владимир мединский

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Участие бизнесмена Романа Абрамовича в контактах между Россией и Украиной одобрено обеими сторонами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник корреспондент РИА Новости сообщил, что Абрамович присутствовал во дворце Долмабахче во время приветствия участников переговоров России и Украины в Стамбуле президентом Турции Тайипом Эрдоганом. "Для того чтобы осуществлять контакты между двумя сторонами, нужно, соответственно, получить с двух сторон одобрение, и в случае с Абрамовичем это одобрение есть с двух сторон", - сказал пресс-секретарь президента РФ."Роман Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной, и он не является официальным членом делегации", - отметил Песков."С нашей стороны он (Абрамович - ред.) также присутствует сегодня в Стамбуле", - добавил пресс-секретарь, напомнив, что российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

https://ria.ru/20220329/abramovich-1780610860.html

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Влада Копылова

дмитрий песков, роман абрамович, россия, украина, стамбул, владимир мединский