https://ria.ru/20220328/zhilfond-1780959691.html

Тамбовщина получит 352 млн рублей на расселение аварийного жилфонда

Тамбовщина получит 352 млн рублей на расселение аварийного жилфонда - РИА Новости, 30.03.2022

Тамбовщина получит 352 млн рублей на расселение аварийного жилфонда

Тамбовская область получит дополнительно 352 миллиона рублей на реализацию в 2022-2023 годах программы расселения аварийного жилья. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-28T19:34

2022-03-28T19:34

2022-03-30T19:36

тамбовская область

максим егоров

тамбовская область

россия

фонд жкх

жилье

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ТАМБОВ, 28 мар – РИА Новости. Тамбовская область получит дополнительно 352 миллиона рублей на реализацию в 2022-2023 годах программы расселения аварийного жилья.Как сообщает пресс-служба областной администрации, Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Тамбовской области на предоставление сверхлимитной финансовой поддержки.Ранее руководитель Тамбовской области Максим Егоров принял решение об ускоренной реализации программы расселения аварийного жилья в регионе.Программа переселения граждан из аварийного жилья реализуется по нацпроекту "Жилье и городская среда". Программа разделена на несколько этапов и рассчитана до 2024 года. С учетом решения руководителя региона Максима Егорова об ее ускоренной реализации, финансирование этапа 2023-2024 годов в размере 352,76 миллионов рублей из Фонда ЖКХ Тамбовская область получит уже в 2022-2023 годах. Из бюджета региона на переселение граждан добавят 381,28 миллиона рублей. Средства пойдут на переселение 736 человек из 338 жилых помещений общей площадью 10,89 тысячи квадратных метров на территории десяти муниципальных образований области.Сейчас, как уточняет пресс-служба, расселяется жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года.Глава Тамбовской области Максим Егоров поставил задачу до 1 июня 2023 года решить проблему с жильем, признанным аварийным до 1 января 2017 года.

https://ria.ru/20220322/natsproekty-1779532730.html

https://ria.ru/20220319/tambovschina-1779075395.html

тамбовская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

максим егоров, тамбовская область, россия, фонд жкх, жилье