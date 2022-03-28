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Тамбовщина получит 352 млн рублей на расселение аварийного жилфонда - РИА Новости, 30.03.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20220328/zhilfond-1780959691.html
Тамбовщина получит 352 млн рублей на расселение аварийного жилфонда
Тамбовщина получит 352 млн рублей на расселение аварийного жилфонда - РИА Новости, 30.03.2022
Тамбовщина получит 352 млн рублей на расселение аварийного жилфонда
Тамбовская область получит дополнительно 352 миллиона рублей на реализацию в 2022-2023 годах программы расселения аварийного жилья. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-28T19:34
2022-03-30T19:36
тамбовская область
максим егоров
тамбовская область
россия
фонд жкх
жилье
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ТАМБОВ, 28 мар – РИА Новости. Тамбовская область получит дополнительно 352 миллиона рублей на реализацию в 2022-2023 годах программы расселения аварийного жилья.Как сообщает пресс-служба областной администрации, Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Тамбовской области на предоставление сверхлимитной финансовой поддержки.Ранее руководитель Тамбовской области Максим Егоров принял решение об ускоренной реализации программы расселения аварийного жилья в регионе.Программа переселения граждан из аварийного жилья реализуется по нацпроекту "Жилье и городская среда". Программа разделена на несколько этапов и рассчитана до 2024 года. С учетом решения руководителя региона Максима Егорова об ее ускоренной реализации, финансирование этапа 2023-2024 годов в размере 352,76 миллионов рублей из Фонда ЖКХ Тамбовская область получит уже в 2022-2023 годах. Из бюджета региона на переселение граждан добавят 381,28 миллиона рублей. Средства пойдут на переселение 736 человек из 338 жилых помещений общей площадью 10,89 тысячи квадратных метров на территории десяти муниципальных образований области.Сейчас, как уточняет пресс-служба, расселяется жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года.Глава Тамбовской области Максим Егоров поставил задачу до 1 июня 2023 года решить проблему с жильем, признанным аварийным до 1 января 2017 года.
https://ria.ru/20220322/natsproekty-1779532730.html
https://ria.ru/20220319/tambovschina-1779075395.html
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максим егоров, тамбовская область, россия, фонд жкх, жилье
19:34 28.03.2022 (обновлено: 19:36 30.03.2022)
 

Тамбовщина получит 352 млн рублей на расселение аварийного жилфонда

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ТАМБОВ, 28 мар – РИА Новости. Тамбовская область получит дополнительно 352 миллиона рублей на реализацию в 2022-2023 годах программы расселения аварийного жилья.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Тамбовской области на предоставление сверхлимитной финансовой поддержки.
Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 21:42Тамбовская область
Реализация нацпроектов в Тамбовской области идет опережающими темпами
Ранее руководитель Тамбовской области Максим Егоров принял решение об ускоренной реализации программы расселения аварийного жилья в регионе.
Программа переселения граждан из аварийного жилья реализуется по нацпроекту "Жилье и городская среда". Программа разделена на несколько этапов и рассчитана до 2024 года. С учетом решения руководителя региона Максима Егорова об ее ускоренной реализации, финансирование этапа 2023-2024 годов в размере 352,76 миллионов рублей из Фонда ЖКХ Тамбовская область получит уже в 2022-2023 годах. Из бюджета региона на переселение граждан добавят 381,28 миллиона рублей. Средства пойдут на переселение 736 человек из 338 жилых помещений общей площадью 10,89 тысячи квадратных метров на территории десяти муниципальных образований области.
Сейчас, как уточняет пресс-служба, расселяется жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года.
Глава Тамбовской области Максим Егоров поставил задачу до 1 июня 2023 года решить проблему с жильем, признанным аварийным до 1 января 2017 года.
"Люди, живущие в невыносимых условиях, не должны ждать месяцами и годами обещанных им квартир. Президент России поручил досрочно провести расселение из аварийного фонда. И Тамбовская область это поручение выполнит", — отметил Егоров, слова которого цитирует пресс-служба областной администрации.
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19 марта, 22:32Тамбовская область
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Тамбовская областьМаксим ЕгоровТамбовская областьРоссияФонд ЖКХЖилье
 
 
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