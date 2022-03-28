В Госдуме заявили, что Зеленский утратил контроль над нацбатальонами
Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Зеленский утратил контроль над нацбатальонами
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский утратил контроль над националистическими батальонами, которые действуют исходя из своих интересов.
Крымская делегация прибыла с официальным визитом в Донбасс. В ее состав вошли депутаты парламента региона и депутаты Госдумы, избранные от Крыма, среди которых Шеремет.
"Сегодня можно с уверенностью говорить, что Зеленский полностью утратил контроль над националистическими батальонами и боевиками. Они ему не подчиняются, не выполняют его приказы и действуют исходя из своих интересов. Весь их патриотизм основан на долларовом эквиваленте, никакая Украина им не нужна", - сказал депутат в беседе с РИА Новости.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.