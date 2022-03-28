Рейтинг@Mail.ru
Бывший французский дипломат обвинил Запад в нежелании понять Россию - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220328/zapad-1780408601.html
Французский дипломат указал Западу на его высокомерие в отношениях с Россией
Бывший французский дипломат обвинил Запад в нежелании понять Россию - РИА Новости, 28.03.2022
Французский дипломат указал Западу на его высокомерие в отношениях с Россией
Нежелание стран Запада считаться с позицией России по важным международным вопросам стало одной из причин нынешнего кризиса на Украине, написал в статье для... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:27
2022-03-28T12:38
в мире
кондолиза райс
владимир путин
жак ширак
франция
россия
грузия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185623_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_a8e44df4d79f5681470f422a703e2636.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Нежелание стран Запада считаться с позицией России по важным международным вопросам стало одной из причин нынешнего кризиса на Украине, написал в статье для газеты Le Figaro бывший французский дипломат Морис Гурдо-Монтань.По его словам, состоявшиеся недавно саммиты НАТО, ЕС и "Большой семерки" продемонстрировали единство Запада, но при этом никак не снизили уровень напряженности в отношениях с Москвой. Он отметил, что на сегодня достаточно малейшей ошибки, чтобы произошло столкновение. При этом многие лидеры стран Запада упорно не желают принять тот факт, что причина разногласий с Россией кроется в нежелании искать консенсус в сфере безопасности, в частности в вопросах расширения Североатлантического альянса и статуса Украины.Экс-дипломат подчеркнул, что Москва неоднократно предлагала пути решения спорных ситуаций. Так, в 2007 году Владимир Путин озвучил на конференции в Мюнхене позицию с призывом не расширять НАТО, а в 2021-м речь уже зашла о нейтралитете Киева.Тем не менее как в первом, так и во втором случае западные лидеры не приняли во внимание эту точку зрения. В 2006 году французский президент Жак Ширак представил Москве наброски плана о статусе Украины, защита которой регулировалась бы Советом Россия — НАТО, что в целом было бы выгодно обеим сторонам. Однако госсекретарь США Кондолиза Райс тогда отвергла эту идею.Последующие действия в отношении Грузии и Украины и их возможного членства в альянсе лишь подтвердили намерение Запада принимать решения без учета мнения Москвы, отмечает Гурдо-Монтань. Что касается современности, то поставки вооружений Киеву со стороны Европы лишь усугубляют положение и делают ее участницей конфликта."Чего мы хотим? Уничтожить Россию? Это не нацистская Германия", — подчеркнул экс-дипломат, призвав по возможности делать все для достижения мира, а не эскалации напряженности. Он отметил, что сейчас как никогда и НАТО, и России нужна конференция по безопасности и заключение нового соглашения по контролю над вооружениями.Автор статьи отметил, что Москва в первую очередь ждет активного участия Вашингтона в поиске консенсуса, а Франция и Германия могут этому способствовать. Не стоит забывать и о возможных посредниках — Турции, Индии и Китае. Подытоживая, он подчеркнул, что "война не бывает фатальной", и призвал стремиться к миру и строить его.Спецоперация по защите ДонбассаРоссия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220327/litsemerie-1780328884.html
https://ria.ru/20220322/naemniki-1779460105.html
https://ria.ru/20220317/makron-1778740992.html
франция
россия
грузия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185623_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_3a2b6438c732ea97705432080d4065e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кондолиза райс, владимир путин, жак ширак, франция, россия, грузия, нато, украина
10:27 28.03.2022 (обновлено: 12:38 28.03.2022)
 
Бывший французский дипломат обвинил Запад в нежелании понять Россию

Французский экс-дипломат Гурдо-Монтань обвинил Запад в постоянном нежелании понять Россию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Московский Кремль
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Нежелание стран Запада считаться с позицией России по важным международным вопросам стало одной из причин нынешнего кризиса на Украине, написал в статье для газеты Le Figaro бывший французский дипломат Морис Гурдо-Монтань.
По его словам, состоявшиеся недавно саммиты НАТО, ЕС и "Большой семерки" продемонстрировали единство Запада, но при этом никак не снизили уровень напряженности в отношениях с Москвой. Он отметил, что на сегодня достаточно малейшей ошибки, чтобы произошло столкновение. При этом многие лидеры стран Запада упорно не желают принять тот факт, что причина разногласий с Россией кроется в нежелании искать консенсус в сфере безопасности, в частности в вопросах расширения Североатлантического альянса и статуса Украины.
Вид на Мариуполь - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 13:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Итальянский журналист уличил Запад в лицемерии после посещения Мариуполя
Экс-дипломат подчеркнул, что Москва неоднократно предлагала пути решения спорных ситуаций. Так, в 2007 году Владимир Путин озвучил на конференции в Мюнхене позицию с призывом не расширять НАТО, а в 2021-м речь уже зашла о нейтралитете Киева.
Тем не менее как в первом, так и во втором случае западные лидеры не приняли во внимание эту точку зрения. В 2006 году французский президент Жак Ширак представил Москве наброски плана о статусе Украины, защита которой регулировалась бы Советом Россия — НАТО, что в целом было бы выгодно обеим сторонам. Однако госсекретарь США Кондолиза Райс тогда отвергла эту идею.
Последующие действия в отношении Грузии и Украины и их возможного членства в альянсе лишь подтвердили намерение Запада принимать решения без учета мнения Москвы, отмечает Гурдо-Монтань. Что касается современности, то поставки вооружений Киеву со стороны Европы лишь усугубляют положение и делают ее участницей конфликта.
"Чего мы хотим? Уничтожить Россию? Это не нацистская Германия", — подчеркнул экс-дипломат, призвав по возможности делать все для достижения мира, а не эскалации напряженности. Он отметил, что сейчас как никогда и НАТО, и России нужна конференция по безопасности и заключение нового соглашения по контролю над вооружениями.
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 15:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Желавшие поехать на Украину наемники из Франции засомневались, сообщили СМИ
Автор статьи отметил, что Москва в первую очередь ждет активного участия Вашингтона в поиске консенсуса, а Франция и Германия могут этому способствовать. Не стоит забывать и о возможных посредниках — Турции, Индии и Китае. Подытоживая, он подчеркнул, что "война не бывает фатальной", и призвал стремиться к миру и строить его.

Спецоперация по защите Донбасса

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 20:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Макрон заявил, что приедет на Украину, когда это будет полезным
 
В миреКондолиза РайсВладимир ПутинЖак ШиракФранцияРоссияГрузияНАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала