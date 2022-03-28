https://ria.ru/20220328/zapad-1780408601.html

Французский дипломат указал Западу на его высокомерие в отношениях с Россией

Бывший французский дипломат обвинил Запад в нежелании понять Россию - РИА Новости, 28.03.2022

Французский дипломат указал Западу на его высокомерие в отношениях с Россией

Нежелание стран Запада считаться с позицией России по важным международным вопросам стало одной из причин нынешнего кризиса на Украине, написал в статье для... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T10:27

2022-03-28T10:27

2022-03-28T12:38

в мире

кондолиза райс

владимир путин

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Нежелание стран Запада считаться с позицией России по важным международным вопросам стало одной из причин нынешнего кризиса на Украине, написал в статье для газеты Le Figaro бывший французский дипломат Морис Гурдо-Монтань.По его словам, состоявшиеся недавно саммиты НАТО, ЕС и "Большой семерки" продемонстрировали единство Запада, но при этом никак не снизили уровень напряженности в отношениях с Москвой. Он отметил, что на сегодня достаточно малейшей ошибки, чтобы произошло столкновение. При этом многие лидеры стран Запада упорно не желают принять тот факт, что причина разногласий с Россией кроется в нежелании искать консенсус в сфере безопасности, в частности в вопросах расширения Североатлантического альянса и статуса Украины.Экс-дипломат подчеркнул, что Москва неоднократно предлагала пути решения спорных ситуаций. Так, в 2007 году Владимир Путин озвучил на конференции в Мюнхене позицию с призывом не расширять НАТО, а в 2021-м речь уже зашла о нейтралитете Киева.Тем не менее как в первом, так и во втором случае западные лидеры не приняли во внимание эту точку зрения. В 2006 году французский президент Жак Ширак представил Москве наброски плана о статусе Украины, защита которой регулировалась бы Советом Россия — НАТО, что в целом было бы выгодно обеим сторонам. Однако госсекретарь США Кондолиза Райс тогда отвергла эту идею.Последующие действия в отношении Грузии и Украины и их возможного членства в альянсе лишь подтвердили намерение Запада принимать решения без учета мнения Москвы, отмечает Гурдо-Монтань. Что касается современности, то поставки вооружений Киеву со стороны Европы лишь усугубляют положение и делают ее участницей конфликта."Чего мы хотим? Уничтожить Россию? Это не нацистская Германия", — подчеркнул экс-дипломат, призвав по возможности делать все для достижения мира, а не эскалации напряженности. Он отметил, что сейчас как никогда и НАТО, и России нужна конференция по безопасности и заключение нового соглашения по контролю над вооружениями.Автор статьи отметил, что Москва в первую очередь ждет активного участия Вашингтона в поиске консенсуса, а Франция и Германия могут этому способствовать. Не стоит забывать и о возможных посредниках — Турции, Индии и Китае. Подытоживая, он подчеркнул, что "война не бывает фатальной", и призвал стремиться к миру и строить его.Спецоперация по защите ДонбассаРоссия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220327/litsemerie-1780328884.html

https://ria.ru/20220322/naemniki-1779460105.html

https://ria.ru/20220317/makron-1778740992.html

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Станислав Ванд

в мире, кондолиза райс, владимир путин, жак ширак, франция, россия, грузия, нато, украина